Враг аммиак: причины и последствия заболевания печени

Усталость, рассеянность, постоянная сонливость — знакомые чувства? А знаете ли вы о том, что причиной может быть вовсе не напряженная работа, а проблемы с печенью? И основным врагом этого важного органа может стать аммиак. Аммиак внутри человека? Да, и вот отчего он возникает и как с этим бороться.Что плохо влияет на печень?Прежде всего печень (второй по весу орган в организме человека) страдает от неправильного питания и вредных привычек. Жирная пища, фастфуд, переедание — все это ведет к тому, что печень перестает справляться со своими важными обязанностями: чистить кровь и организм от токсинов. И, конечно, очень вреден для печени и алкоголь. Также вредны определенные лекарства (и тут крайне важно проконсультироваться с врачом), плохая экология, малоподвижный образ жизни.ShutterstockЧто происходит в печени и организме?В результате вредного воздействия на печень в организме начинает накапливаться аммиак, который перестает выводиться печенью полноценно. Кроме того, на повышение аммиака в крови могут влиять и другие факторы, помимо плохой работы печени. Так, например, избыточный аммиак возможен при определенных диетах, когда в организм поступает очень много белка, справиться с которым печень просто не в состоянии. Аммиак, являясь очень вредным токсином, начинает воздействовать на головной мозг, вызывая чувство усталости, расстройство внимания, нарушение сна. Но самое неприятное в том, что интоксикация и проблемы с печенью могут протекать и бессимптомно.Чем вреден аммиак?Прежде всего аммиак угнетает функции головного мозга, что чаще всего проявляется в снижении концентрации внимания и скорости реакции. Так, например, ученые доказали (1), что высокое количество штрафов и ДТП может быть связано с повышенным количеством аммиака в крови из-за проблем с печенью. Повышенный аммиак в крови также крайне негативно влияет на мышцы (2), приводя к снижению мышечной массы, мышечной силы и повышению мышечного утомления. Он также приводит к замедленному восстановлению после спортивных тренировок, развитию чувства усталости. В итоге множество людей, чья работа напрямую зависит от скорости реакции (водители, менеджеры, финансисты, работники на крупных производствах) начинают испытывать дискомфорт и их работоспособность падает, что может привести к серьезным проблемам на работе.ShutterstockКак проверить работу печени всего за 40 секунд?Тестов, которые могут показать, что с печенью не все в порядке, довольно много. Как правило, все они проводятся в условиях медицинских учреждений. Однако проверить работу печени на предмет очищения от аммиака можно быстро — всего за 40 секунд и бесплатно на сайте www.тестпечени.рф. Этот тест — на внимательность и очень простой для прохождения. Однако в случае, если вы провалите его несколько раз подряд, стоит задуматься о здоровье печени и обратиться к врачу для более полного обследования печени.ShutterstockКак вывести аммиак из организма?Чтобы вывести аммиак и помочь работе печени, можно прибегнуть к помощи немецкого гепатопротектора «Гепа-Мерц», который помогает печени защищать организм от токсинов, обладая уникальным комплексным действием — детоксикацией (снижает уровень аммиака), улучшением работы печени и обмена веществ в целом.В составе препарата естественные для организма аминокислоты, действие начинается уже через 20–25 мин. после приема, а на весь курс достаточно одного месяца. Кроме того, «Гепа-Мерц» — обладатель премии Russian Pharma Awards в номинации «Препарат, оказывающий положительное влияние на функцию печени».1. П.О.Богомолов, А.О.Буеверов, О.В.Уварова, М.В.Мациевич «Гипераммониемия у пациентов с заболеванием печени на доцирротической стадии: возможно ли это?», «Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии», №5, 2013.2. Е.Ю.Плотникова, М.Р.Макарова, Т.Ю.Грачева «Возможности применения L-орнитина в спортивной медицине», «Спортивная медицина: наука и практика», №4, 2016.