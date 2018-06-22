В книге про стейки под тему из серии «соль и ее правильное использование при приготовлении мяса» наверняка выделили бы отдельный раздел. К других продуктам кулинарные гуру относятся не так критично и, за некоторым исключением, оставляют количество соли и время ее добавления на усмотрение того, кто готовит. Между тем принцип «на авось» может не в лучшую сторону сказаться на вкусе блюда. Такие особые «отношения» сложились с солью у помидоров. От того, добавите ли вы соль в самом конце или сделаете это заранее, будет зависеть конечный результат кулинарного процесса и вкус вашего блюда.В чем вся сольПотянулись за порцией аппетитного овощного салата с помидорами, зачерпнули себе горсть из общего салатника и обнаружили под овощами море жидкости — такую картину наблюдал хотя бы раз почти каждый, кто «дружит» с овощами. Причину скопления такого количества жидкости на дне салатницы стоит искать в помидорах, а точнее в том, как их предварительно подготовили. Как правило, излишне водянистым салат получается тогда, когда помидоры нарезают, смешивают с другими ингредиентами и подают его только спустя какое-то время. Но этот недостаток можно легко исправить — нужно лишь вовремя посолить помидоры.Когда солитьСолить помидоры нужно сразу же после нарезки, прежде чем их объединить с другими компонентами салата. Разместите над миской дуршлаг, сложите в него нарезанные томаты, посолите и оставьте на 15-20 минут. С одной стороны, засолка способствует выделению из томатов сока, который образуют обычно лужу под салатом, с другой — аромат помидоров становится более концентрированным.В каких блюдах использоватьЭтот способ может пригодиться не только при приготовлении овощного салата, но и для множества других блюд, где лишняя жидкость может подпортить консистенцию и вкус блюда. Тем же гаспачо, тосканской панцанелле и томатному кули предварительная засолка помидоров только пойдет на пользу. Раздумывая, солить или не солить помидоры заранее, всегда руководствуйтесь тем, когда будет подаваться блюдо. Если на столе оно простоит еще не меньше 15 минут и естественная сочность томатов не играет для него особой роли — можно добавить соль, но когда блюдо с томатами подается сразу же — солят их в самом конце. Таким образом, домашнему сэндвичу, сделанному для ланча или пикника, без засолки не обойтись, а вот помидоры в сэндвиче, приготовленном на завтрак, можно приправить по вкусу за столом. Также в самом конце приготовления солят, к примеру, капрезе и брускетту.Что делать с сокомСолить помидоры обязательно нужно над миской с ситом или дуршлагом, чтобы весь выделившийся сок собирался в емкости. Его потом тоже можно использовать с пользой. Например, при приготовлении «Кровавой Мэри», супов или для заправки салата, в составе которого нет помидоров, — в общем, как вам подскажет ваша фантазия и вкус.Чем солитьПонятное дело, что солить нужно солью, но ведь она бывает разных цветов, размеров и форм. Какой именно вид взять будет зависеть от времени ее добавления. Когда блюдо с помидорами подается сразу же, лучше брать обычную поваренную соль или морскую соль хлопьями, которая к тому же придаст блюду хрустящую нотку. Для предварительного засаливания томатов больше подходит крупнозернистая соль без добавок, которую добавляют в количестве 0,5-1 чайная ложка на каждые 450 гр. помидоров.