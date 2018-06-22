Онкологи подсказали, как распознать рак желудка
Онкологи утверждают, что чем раньше будет диагностирована злокачественная опухоль, тем больше шансов у пациента выздороветь и вернуться к полноценной жизни.
Именно поэтому медики советуют внимательно относиться к своему самочувствию и не реже одного раза в год проходить полное обследование организма.
Как распознать рак желудка на начальной стадии?
Эти симптомы не всегда указывают на рак, но в любом случае есть необходимость проверить желудок на наличие заболеваний:
- изжога;
- спонтанное похудение;
- нарушение работы кишечника, например, если раньше вы ходили в туалет утром, то теперь могут появиться запоры и позывы к опорожнению кишечника будут возникать не каждый день;
- появление крови в каловых массах;
- снижение аппетита;
- ощущение дискомфорта в животе, проявляющееся после еды;
- боли в эпигастральной области, которые не купируются при помощи обезболивающих.
Стоит отметить, что гастрит и язва желудка - самые распространенные заболевания, с которыми сталкивается каждый третий, если не второй, украинец. А симптомы этих недугов аналогичны признакам рака, поэтому, если они вдруг появились, следует немедленно пройти гастроскопию.
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