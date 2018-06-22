Онкологи подсказали, как распознать рак желудка

Рак желудка, как и любое другие онкологическое заболевание, может развиваться бессимптомно на начальной стадии.

Онкологи утверждают, что чем раньше будет диагностирована злокачественная опухоль, тем больше шансов у пациента выздороветь и вернуться к полноценной жизни.

Именно поэтому медики советуют внимательно относиться к своему самочувствию и не реже одного раза в год проходить полное обследование организма.

Как распознать рак желудка на начальной стадии?

Эти симптомы не всегда указывают на рак, но в любом случае есть необходимость проверить желудок на наличие заболеваний:

- изжога;

- спонтанное похудение;

- нарушение работы кишечника, например, если раньше вы ходили в туалет утром, то теперь могут появиться запоры и позывы к опорожнению кишечника будут возникать не каждый день;

- появление крови в каловых массах;

- снижение аппетита;

- ощущение дискомфорта в животе, проявляющееся после еды;

- боли в эпигастральной области, которые не купируются при помощи обезболивающих.

Стоит отметить, что гастрит и язва желудка - самые распространенные заболевания, с которыми сталкивается каждый третий, если не второй, украинец. А симптомы этих недугов аналогичны признакам рака, поэтому, если они вдруг появились, следует немедленно пройти гастроскопию.
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