Названы самые полезные для здоровья напитки

Диетологи рассказали о полезных свойствах каждого предложенного напитка.Все люди разные и, соответственно, их предпочтения тоже отличаются. Если кто-то любит кофе, то другой относится с непониманием, ведь обожает зеленый чай.Известно, что в составе любого напитка содержатся и полезные и вредные вещества. Но как выбрать тот, который будет ценен для здоровья?Названы семь самых полезных напитков и их свойстваГранатовый сок - улучшает состав крови и предупреждает анемию, а также способствует снижению артериального давления и защищает сердечно-сосудистую систему.Мятный чай - успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, восстанавливает кровяное давление и препятствует его повышению.Ромашковый чай - как и мятный, обладает успокоительным эффектом, но еще и уничтожает патогенные бактерии, попавшие в организм извне.Кефир и другие молочнокислые напитки - улучшают пищеварение, восстанавливают микрофлору кишечника и ускоряют обмен веществ.Клюквенный морс - укрепляет иммунную систему организма за счет высокой концентрации витамина С.Зеленый чай - является природным антиоксидантом, очищающим организм от вредных веществ. Также, этот напиток способствует похудению, потому что ускоряет обменные процессы в пищеварительном тракте.Вода - это самый доступный напиток, который могут себе позволить все без исключения. Вода насыщает организм кислородом, выводит токсины, запускает работу кишечника, очищает сосуды, благотворно воздействует на сосуды.Пейте вышеперечисленные напитки каждый день и будете здоровы!