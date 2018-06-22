Названы самые полезные для здоровья напитки
Все люди разные и, соответственно, их предпочтения тоже отличаются. Если кто-то любит кофе, то другой относится с непониманием, ведь обожает зеленый чай.
Известно, что в составе любого напитка содержатся и полезные и вредные вещества. Но как выбрать тот, который будет ценен для здоровья?
Названы семь самых полезных напитков и их свойства
Гранатовый сок - улучшает состав крови и предупреждает анемию, а также способствует снижению артериального давления и защищает сердечно-сосудистую систему.
Мятный чай - успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, восстанавливает кровяное давление и препятствует его повышению.
Ромашковый чай - как и мятный, обладает успокоительным эффектом, но еще и уничтожает патогенные бактерии, попавшие в организм извне.
Кефир и другие молочнокислые напитки - улучшают пищеварение, восстанавливают микрофлору кишечника и ускоряют обмен веществ.
Клюквенный морс - укрепляет иммунную систему организма за счет высокой концентрации витамина С.
Зеленый чай - является природным антиоксидантом, очищающим организм от вредных веществ. Также, этот напиток способствует похудению, потому что ускоряет обменные процессы в пищеварительном тракте.
Вода - это самый доступный напиток, который могут себе позволить все без исключения. Вода насыщает организм кислородом, выводит токсины, запускает работу кишечника, очищает сосуды, благотворно воздействует на сосуды.
Пейте вышеперечисленные напитки каждый день и будете здоровы!
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