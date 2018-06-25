Медики выяснили, сколько можно пить алкоголя в день
Исследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки.
Люди, употребляющие вышеуказанное количество спиртного, показывают самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.
В исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.
Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя. Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.
Кроме этого, врач назвал неожиданное преимущество водки. Более или менее безопасной для человека является качественная водка, поскольку при ее изготовлении традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки.
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