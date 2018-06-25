Медики выяснили, сколько можно пить алкоголя в день

Каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность рака, говорят экспертыИсследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки.Люди, употребляющие вышеуказанное количество спиртного, показывают самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.В исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя. Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.Кроме этого, врач назвал неожиданное преимущество водки. Более или менее безопасной для человека является качественная водка, поскольку при ее изготовлении традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки.