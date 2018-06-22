Названы продукты, которые борются с онкозаболеваниями
Зерна чиа обогащеные белком. Они обогащены антиоксидантами – квецетином, кемпферолом и хлорогеновой кислотой, что является хорошей профилактикой рака легких и предстательной железы.
Препятствует образованию опухоли в мочевом пузыре, печени, легких и толстой кишке брюссельская капуста. Все из-за вещества индол и изотиоцианаты. Этот продукт обогащен витамином С и альфа-линоленовой кислотой.
Из-за огромного количества антиоксидантов грецкий орех получил название "суперорех". Этот плод очень богат альфа-линоленовой кислотой. Это незаменимая жирная кислота, которая снижает вероятность рака толстой кишки. Полифенолы, содержащиеся в грецких орехах, являются эффективным средством против рака предстательной железы.
Артишоковые растения богаты полифенолами, которые уничтожают колоректальный рак. Этот продукт является эффективным профилактическим средством против роста раковых клеток.
Черника, собранная в лесу, очень богата антиоксидантами. А пурпурного цвета ей придают флавоноиды. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде, являются сильным антиоксидантом. Она имеет самую высокую "полную антиоксидантную способность".
В кожуре красного винограда содержится одно из самых известных противораковых соединений. Это ресвератрол, который подавляет клетки, вызывающие рак.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил penal в категорию Онкология
Добавить комментарий