Названы продукты, которые борются с онкозаболеваниями

Некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.Зерна чиа обогащеные белком. Они обогащены антиоксидантами – квецетином, кемпферолом и хлорогеновой кислотой, что является хорошей профилактикой рака легких и предстательной железы.Препятствует образованию опухоли в мочевом пузыре, печени, легких и толстой кишке брюссельская капуста. Все из-за вещества индол и изотиоцианаты. Этот продукт обогащен витамином С и альфа-линоленовой кислотой.Из-за огромного количества антиоксидантов грецкий орех получил название "суперорех". Этот плод очень богат альфа-линоленовой кислотой. Это незаменимая жирная кислота, которая снижает вероятность рака толстой кишки. Полифенолы, содержащиеся в грецких орехах, являются эффективным средством против рака предстательной железы.Артишоковые растения богаты полифенолами, которые уничтожают колоректальный рак. Этот продукт является эффективным профилактическим средством против роста раковых клеток.Черника, собранная в лесу, очень богата антиоксидантами. А пурпурного цвета ей придают флавоноиды. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде, являются сильным антиоксидантом. Она имеет самую высокую "полную антиоксидантную способность".В кожуре красного винограда содержится одно из самых известных противораковых соединений. Это ресвератрол, который подавляет клетки, вызывающие рак.