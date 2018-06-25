Названы основные причины внематочной беременности

Во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения.Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и летальному выходу.Основные причины внематочной беременности.– Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника к матке.– Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. ЧИз-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.– Заболевания и инфекции эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.– Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.– Врожденные аномалии строения маточных труб.– Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.– Гормональная терапия и другие причины.К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе