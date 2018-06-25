Медики напомнили о пользе тыквенных семечек

Тыквенные семечки станут отличным дополнением к рациону.Тыква – один из главных продуктов осени, он вкусный, полезный и еще дешевый именно в сезон. Когда вы чистите тыкву, то, скорее всего, выбрасываете семечки. Но это ошибка, ведь семена тыквы не менее полезны, чем ее мякоть.Тыквенные семечки богаты на витаминыТыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.ЦинкЦинк – еще один важный компонент, который необходим для здоровья кожи. Ведь не хочется ходить с прыщиками и воспалениями, правда? А в тыквенных семенах его достаточно.Для похуденияК тому же ко всем перечисленным плюсам, имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Поэтому несмотря на свою, казалось бы, немалую калорийность (около 500 ккал на 100 граммов) эти плоды способствуют притуплению чувства голода и похудению.