Между жирной едой и сонливостью существует прямая связь

Медики объяснили, почему после жирной еды хочется спать.Группа австралийских ученых утверждает, что употребление жирной пищи является причиной сонливости. В ходе исследования эксперты обнаружили, что люди, которые съедают 135 грамм жира в день, на 78 процентов более склонны к усталости и сонливости на протяжении дня чем те, кто употребляет всего 58 граммов.Как объясняет автор исследования, ежедневное употребление большого количества жирной пищи на протяжении длительного времени приводит к нарушению работы кишечника, из-за чего усиливается выработка нейрогормонов, которые способствуют медленной работе мозга. В результате, такое состояние организма может обернуться серьезными проблемами со сном и здоровьем.Как утверждают ученые, если человек спит не менее семи часов в сутки, но днем его преследует слабость и сонливость, то ему следует пересмотреть свой рацион и сократить употребление жирной пищи