Почему не стоит мыться каждый день: три важные причины

Принимать душ вполне достаточно один раз в три дня, говорят эксперты.Эксперты опровергли важность для здоровья ежедневного приема душа. В условиях умеренного климата принимать душ вполне достаточно один раз в три дня, констатировали санитарные врачи. Частое мытье, по их словам, нарушает микробиом на поверхности кожи, что снижает иммунную защиту организма.Итак, почему не стоит мыться каждый день:ИнфекцииИз-за того, что вы каждый день принимаете душ, кожа теряет влагу. Она становится сухой и трескается.Мало того, что это неприятно. Так еще и через эти микротрещины могут попадать бактерии и вызывать разные инфекционные кожные заболевания. Об этом предупреждает Елейни Ларсон доктор Колумбийского университета, специализирующаяся на инфекционных заболеваниях.Купание только смывает запах пота, но не избавляет от бактерий. Хотя многие верят, что уменьшает вероятность заболеть.Смываешь полезные бактерииА на самом деле, если мыться каждый день или два раза в день, то с кожи смываются натуральные масла. И нарушается микрофлора для жизнедеятельности полезных для организма и поддержания иммунитета бактерий.Доцент кафедры дерматологии Университета Джорджа Вашингтона Брендон Митчелл рекомендует мыться один или два раза в неделю. Каждый же день принимать душ можно разве что людям с хорошо увлажненной и здоровой кожей.Смываете витамин DВитами D образуется именно на коже. И если вы моетесь каждый день, то этот солнечный витамин вы просто напросто смываете.Как мытьсяУ мыла часто очень агрессивная среда, которая пересушивает кожу. Поэтому врачи рекомендуют с мылом мыть только те части тела, которые потеют и источают запах. Например, ноги, подмышки, интимные зоны.Ученые разных стран повели немало исследований на тему как часто можно мыться и пришли к таким выводам. Людям с 20 до 50 лет рекомендуют плескаться три раза в неделю. А тем, кому за 50, – лучше сократить до одного раза. Потому что кожа травмируется. И с возрастом становится сухой. А душ ее еще больше сушит.Главное правило – не стоит принимать душ просто так, без видимой причины. И детей тоже не рекомендуют постоянно купать, потому что все природные масла кожи мамочка такой излишней чистоплотностью просто смывает.