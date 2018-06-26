Ученые рассказали еще об одном полезном свойстве черного чая

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По мнению ученых, черный чай может защитить от рака.Немногим известно, что черный чай - это витаминизированный напиток, обладающий большим количеством полезных свойств.В чае содержатся витамины: А, группы В, К, Р, а также аминокислоты, магний, калий, кальций, железо, цинк, фтор, медь, йод и дубильные вещества.К полезным свойствам черного чая можно отнести давно известные:- укрепляет иммунную систему;- успокаивает нервную систему;- препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний;- улучшает пищеварение;- ускоряет обмен веществ;- тонизирует и бодрит не хуже кофе, ведь в нем есть кофеин;- укрепляет зубную эмаль и защищает зубы от кариеса, но это если пить чай несладким;- повышает концентрацию внимания и в целом улучшает работу головного мозга.Исследование американских ученыхДля участия в исследовании были приглашены женщины разного возраста. Все они прошли медицинское обследование, в частности медики определяли уровень гормона эстрогена в организме каждой из них.В ходе исследования одна часть участниц употребляла чай, другая - пила воду, кофе, соки, а также все остальные виды напитков.Как оказалось в результате, регулярное употребление черного чая привело к нормализации метаболизма эстрогена в организмах участниц. А это значит, что осуществляется противораковое воздействие.Все дело в том, что высокий уровень эстрогена повышает риск рака половых органов и молочных желез у женщин, а его нормальное количество, наоборот, понижает данную опасность.Что касается мужчин, то для них черный чай не несет такой же противораковой пользы, так как их главным половым гормоном является тестостерон. Но зато все остальные целебные свойства черного чая актуальны для всех без исключения.