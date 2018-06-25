Давление под контролем: как выбрать тонометр для дома

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Как выбрать тонометр, который будет отвечать вашим требованиямРано или поздно всем нам необходимо внимательнее относиться к своему здоровью и показателям жизнедеятельности. Так, ключевым моментом в этом вопросе является регулярный мониторинг артериального (кровяного) давления. Измеряется оно тонометром. Как же выбрать прибор, который будет отвечать вашим требованиям?МеханикаМеханические модели тонометров хороши разве что дешевизной. Сами они состоят из манометра, на котором размещена цифровая шкала, нагнетателя воздуха – так называемой груши, и гибкой манжеты. Несмотря на то, что многие считают механические тонометры точным прибором, это точно не относится к тем случаям, когда давление человек измеряет себе самостоятельно. То есть, чтобы использовать механику, необходимо, чтобы в доме находился специалист, который безошибочно определит систолическое и диастолическое давление с помощью фонендоскопа, прислушиваясь к биению артерии на локтевом изгибе.ПолуавтоматПодобные устройства пригодны для того, чтобы их использовал человек для измерения давления самому себе. Работает это следующим образом: достаточно застегнуть манжет, предварительно зафиксировав его выше локтя и наложив уже встроенный в манжет фонендоскоп на артерию. Затем нужно нагнетать воздух той же грушой, а после ждать, когда на дисплее устройства появятся показатели. Обычно их три: «верхнее» и «нижнее» давление, да еще частота пульса в минуту. Вкупе эти показатели точно предсказывают состояние человека, и то, необходима ли ему медицинская помощь или принятие прописанных доктором препарата.АвтоматАвтоматически тонометры – самые дорогие. Сэкономить на их покупке можно, если воспользоваться сервисом сравнения цен.Принцип работы автомтатического тонометра прост до нельзя – зафиксировав манжет согласно инструкции, нужно лишь нажать одну кнопку, и сработает встроенный компрессор, который начнет нагнетать воздух. Через пару секунд на мониторе отобразятся показатели давления и сердцебиения.