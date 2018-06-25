Обнаружить болезни помогут датчики в виде конфет
Ученые давно хотели внедрить в организм датчики, которые могли бы следить за важными показателями мозга и сердца. Однако микроэлектродные устройства твердой формы могут повредить внутренние органы или вызвать воспалительные процессы.
Специалистам удалось найти выход из ситуации. Микроэлектроды было решено вставить в желатиновую конфету. После чего сладость напечатали на 3D-принтере.
Созданный датчик может не только записывать ритмы сердца и сигналы головного мозга, но и измерять активность мышечных клеток. Эксперты уверяют, что их технологию можно будет использовать и в качестве кардиостимулятора.
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