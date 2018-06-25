Названа неожиданная опасность вейпов

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По словам специалиста, если подростки, которые никогда не курили, начинают использовать вейпы (или другие электронные средства доставки никотина), вероятность того, что они начнут курить обычные сигареты в будущем, вырастает как минимум в два раза.Но это - далеко не все риски, которые несут электронные сигареты.- Многочисленными исследованиями доказан вред их употребления и для курильщиков, и для окружающих людей. При этом опасен не только никотин, вызывающий сильнейшую зависимость, но и пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклический ароматический углеводород, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Многие из них обладают токсическими и канцерогенными свойствами и вызывают значительные патологические изменения, - говорит Олег Кутушев.А вот еще одна "страшилка", которая неожиданно оказалась правдой. Недавнее американское исследование показало, что электронные сигареты взрываются. В Медицинскую школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения е-сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение температуры становится причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.- В связи с многочисленными научными исследованиями, показавшими вред для здоровья электронных сигарет для "парильщиков" и окружающих их людей, а также высокую вероятность перехода вейперов на обычное курение сигарет, медицинскому сообществу необходимо всячески поддерживать законодательную активность, целью которой является ограничение и контроль оборота электронных систем доставки никотина, - подчеркивает Олег Кутушев.