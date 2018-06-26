Чем можно заразиться от кошек

Милые, ласковые, пушистые друзья – одни из самых любимых питомцев человека. По популярности у людей с кошками могут соперничать только собаки. В социальных сетях и на соответствующих сайтах можно прочесть десятки тысяч историй о том, как любимого котика обнимают, целуют, с ним спят в одной кровати, у кого-то он чуть ли не ест с одной тарелки.Доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного университета, кандидат биологических наук Татьяна Дороженкова категорически против таких нежностей с животными – от них очень легко заразиться множеством опасных заболеваний. Их несколько видов: бактериальные, инфекционные, вирусные, грибковые и паразитарные. Наиболее распространенные – токсоплазмоз, бешенство, острый гастроэнтерит, сальмонелла, глисты, хламидиоз, туляремия, туберкулез.Одним из самых опасных является бешенство. К слову сказать, его переносчиком могут быть любые животные, но у классических кошек, которые ведут охоту на грызунов, шансов заболеть бешенством, а потом передать это человеку намного больше, так как именно крысы и мыши часто являются переносчиками бешенства. Ветеринары предупреждают: если животное заболело бешенством, оно обречено. А вот человека можно спасти, если в первые трое суток после укуса больным животным инфицированному введут специальную сыворотку.Доктор Ким Кендалл из Американской медицинской ассоциации также подтверждает, что заразиться от кошки можно большим количеством заболеваний. Но реально передаются лишь немногие из них. Среди них токсоплазмоз, который активно переносят все те же грызуны.Возбудителем этой болезни является Toxoplazma gondii – паразит, извне попавший в организм животного. На заразившемся питомце внешне это никак не сказывается, а у человека в тяжелой стадии эта болезнь проявляется в виде расстройства кишечника, повышения температуры, поражения глаз. У беременных токсоплазмоз провоцирует выкидыш. Если же плод сохраняется, то ему реально грозит поражение головного мозга из-за бесконтрольно размножающихся токсоплазм. По мнению доктора– нейрорентгенолога О.А. Елисеевой, это заболевание ставит под угрозу естественный рост населения в России. Инфицированные токсоплазмозом еще в чреве матери дети впоследствии в качестве осложнений приобретают энцефалит в сочетании с менингитом, микроцефалию, анизорбит и другие не менее опасные заболевания. Не случайно в США и Финляндии на диагностику токсоплазмоза, качественное лечение и помощь детям, перенесшим данное заболевание, выделяются миллиарды долларов.Заболевание, которым чаще всего заражаются люди от кошек, – гельминты, или обычные глисты. Очень часто их наличие в организме животного никак не проявляется. А человек, продолжая целовать любимого питомца, спать с ним на одной подушке, инфицируется сам. Чаще всего глисты поселяются в кишечнике. Спустя какое-то время зараженный питомец начинает худеть, выглядит очень вялым, шерсть на вид кажется ломкой и тусклой.Ветеринары предупреждают: кошка может быть инфицирована глистами, даже если никогда не выходила из дома. Переносчиками личинок гельминтов могут быть мухи, жуки, другие насекомые.Очень легко передается человеку хламидоз. Как только вы увидели у кошки резкое снижение аппетита, обратили внимание на возникший конъюнктивит, повышенную температуру, затрудненное дыхание – несите питомца к ветврачу. Хламидоз хорошо лечится у животных только на ранних стадиях. При запущенных формах вероятность летального исхода становится вполне реальной. Для людей он опасен тем, что долгое время никак не проявляет себя. Хотя очень редко могут возникнуть симптомы похожие на проявления гонореи, у мужчин – аномальные выделения из уретры.Часто можно услышать, что кошки передают такое страшное заболевание, как туберкулез.– Увы, оно верно: у человека и кошки – один и тот же возбудитель туберкулеза. Но нужно иметь ввиду, что кошки болеют туберкулезом крайне редко,– говорит Ким Кендалл.А вот острая зоонозная инфекция, которая нам известная как туляремия, дает 100-процентную заболеваемость людей от животных. То есть, если ваша кошка заразилась данной инфекцией, вы тоже обязательно ее подхватите. Туляремия поражает лимфатические узлы и внутренние органы.Во втором десятилетии прошлого века сотрудники противочумной станции из Калифорнии Маккой и Чепин обнаружили новый микроб, очень похожий на бубонную чуму. Впоследствии ему было присвоено имя озера, возле которого обитали зараженные данным микробом суслики, – Туляре. Сегодня, анализируя вспышки инфекций в ряде европейских стран в XIX веке, которые значились как заболевания доброкачественной чумой или климатическим бубоном, ученые считают, что часть массовых заболеваний связана именно с туляремией.Бактерия Francisella tularensis может неделями и даже месяцами хранится где-нибудь во влажных местах. Заражаются ею как дикие животные, в том числе грызуны, так и домашние, например, овцы, поедающие сохранившуюся в прохладе зеленую траву с остатками на ней заразного микроба. Кошки инфицируются туляремией от грызунов, либо напившись на природе грязной зараженной воды.Это заболевание имеет два вида микробов, поражающих организм: микроб А – он провоцирует тяжелые формы заболевания и распространен преимущественно в Северной Америке; и микроб В – с более легким протеканием болезни. Он характерен для Евразийского континента. Излечиться от туляремии возможно, но делать это лучше на ранних стадиях.Чтобы чувствовать себя в безопасности, проживая совместно с домашним питомцем, не забывайте регулярно показывать его ветврачу. А при малейших признаках недомогания у кошки – немедленно бегите в ветеринарную клинику.