Цистит у ребенка: 11 главных фактов, о которых должны знать родители
Цистит — серьезное заболевание, которым страдают не только взрослые, очень часто оно впервые возникает как раз в детском возрасте.
Виктор Леви, главный врач израильской клиники медицинского туризма LevIsrael, рассказал «Летидору» о том, чем опасен цистит, по каким симптомам его можно определить, какие сдавать анализы, как лечить и на что нужно обращать внимание родителям для профилактики этого заболевания у детей.
Что такое цистит
Как и у взрослых, цистит у детей — это воспаление мочевого пузыря в результате проникновения в него инфекции. Здоровая мочевая система — от уретры до почек — в идеале должна быть стерильной и не содержать бактерий. В нормальном состоянии моча может протекать только в одном направлении — от почек до мочевого пузыря и далее «на выход».
У кого цистит бывает чаще: у мальчиков или девочек
Частота заражения инфекциями мочевыводящих путей у девочек значительно выше из-за относительной близости ануса к женским половым органам. Кишечные бактерии могут легко преодолеть небольшое расстояние, попасть в мочевой проход и вызвать воспаление.
У мальчиков уретра и анус расположены на значительно большем расстоянии друг от друга, чем у девочек, а кроме того, уретра у девочек более открыта и подвержена проникновению бактерий.
Соответственно, из-за разницы в анатомическом строении мальчики заболевают циститом реже, чем девочки.
Причины цистита
Наличие некоторого количества бактерий в нижних половых путях у девочек и женщин является нормой. Важно, чтобы эти бактерии не поднимались выше. А это уже зависит как от количества бактерий (соблюдение норм гигиены), так и от анатомического строения — рефлюкса (заброса инфекции снизу вверх, когда организм «затягивает» вверх мочу из уретры в мочевой пузырь, откуда она попадает в почки).
И не менее важная причина, вызывающая появление цистита, — это ослабление иммунной системы как результат сопутствующих заболеваний, переохлаждения организма и т. д.
Нормально функционирующая иммунная система способна совладать с некоторым количеством микробов в мочевой системе, не давая возникнуть воспалению.
Можно ли заразиться циститом в бассейне или бане/сауне
Заразиться в бассейне или в бане от одного из взрослых, который болеет в этот момент циститом, невозможно.
Может ли юноша заразиться циститом после полового акта
Что касается возникновения цистита у мальчика после полового акта, то тут речь может идти об уретрите, например, гонококковом — инфекции, передающейся половым путем, которая может подняться до мочевого пузыря и вызвать цистит.
Чем опасен цистит
Основная проблема в том, что цистит может перейти в пиелонефрит, а он, в свою очередь, приводит к повреждению тканей почек.
Кроме того, в результате воздействия бактерий в организме могут развиться аутоиммунные заболевания, но тут речь идет уже об уретрите, который приводит к аутоиммунному ответу (когда иммунная система атакует собственные ткани — ред.) организма на определенные инфекции. Например, на гонококк.
Симптомы цистита
Если младенец неспокоен, плачет при мочеиспускании, отказывается от еды, у него заметно меняется запах мочи — в этих случаях следует обратиться к врачу.
При переходе цистита в стадию пиелонефрита может подниматься температура.
Дети постарше, в отличие от младенцев, могут жаловаться на боль внизу живота, на боль при мочеиспускании, а также на частые позывы к мочеиспусканию.
При появлении подобных жалоб необходимо обращаться к врачу!
Какие анализы нужно сдать
В тех случаях, когда не наблюдается повышение температуры, достаточно сделать клинический анализ мочи и посев мочи, показывающий вид бактерии.
Как лечат цистит
Цистит лечится антибиотиками, которые выписываются на 7-10 дней. Специальной диеты не требуется, но следует избегать острой пищи.
Можно ли надевать на ребенка подгузники
Подгузники использовать можно, но следует менять их чаще, чем обычно.
Меры профилактики
Так как в основном проблема цистита касается девочек, дальнейшие рекомендации для них.
Первое — это соблюдение норм гигиены.
Второе — если воспаление мочевых путей, включая цистит, повторяется раз за разом с большой частотой, иногда врач может назначить антибиотик в небольшой дозе либо таблетки с экстрактом клюквы, которые «подкисляют» мочу, не давая бактериям размножаться. В некоторых случаях это может решить проблему без антибиотиков.
Кроме того, правильно функционирующая иммунная система способна значительно снизить риск возникновения цистита.
Соответственно, рекомендуется придерживаться норм здорового образа жизни, включая питание и умеренные физические нагрузки. Также следует избегать переохлаждения организма, из-за чего понижается иммунитет.
Важно отметить, что есть люди, рожденные с аномалиями развития мочеполового тракта. В связи с особенностями анатомического строения вероятность проникновения и рефлюкса (заброса) в мочеполовую систему бактерий у них значительно более высока. Но подобные случаи относятся к детской урологии и решаются оперативным путем.
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