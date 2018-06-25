Цистит у ребенка: 11 главных фактов, о которых должны знать родители

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Узнайте, что такое цистит, чем он опасен для детей, по каким причинам возникает это заболевание и какие меры профилактики помогут избежать его.Цистит — серьезное заболевание, которым страдают не только взрослые, очень часто оно впервые возникает как раз в детском возрасте.Виктор Леви, главный врач израильской клиники медицинского туризма LevIsrael, рассказал «Летидору» о том, чем опасен цистит, по каким симптомам его можно определить, какие сдавать анализы, как лечить и на что нужно обращать внимание родителям для профилактики этого заболевания у детей.Что такое циститКак и у взрослых, цистит у детей — это воспаление мочевого пузыря в результате проникновения в него инфекции. Здоровая мочевая система — от уретры до почек — в идеале должна быть стерильной и не содержать бактерий. В нормальном состоянии моча может протекать только в одном направлении — от почек до мочевого пузыря и далее «на выход».У кого цистит бывает чаще: у мальчиков или девочекЧастота заражения инфекциями мочевыводящих путей у девочек значительно выше из-за относительной близости ануса к женским половым органам. Кишечные бактерии могут легко преодолеть небольшое расстояние, попасть в мочевой проход и вызвать воспаление.У мальчиков уретра и анус расположены на значительно большем расстоянии друг от друга, чем у девочек, а кроме того, уретра у девочек более открыта и подвержена проникновению бактерий.Соответственно, из-за разницы в анатомическом строении мальчики заболевают циститом реже, чем девочки.Причины циститаНаличие некоторого количества бактерий в нижних половых путях у девочек и женщин является нормой. Важно, чтобы эти бактерии не поднимались выше. А это уже зависит как от количества бактерий (соблюдение норм гигиены), так и от анатомического строения — рефлюкса (заброса инфекции снизу вверх, когда организм «затягивает» вверх мочу из уретры в мочевой пузырь, откуда она попадает в почки).И не менее важная причина, вызывающая появление цистита, — это ослабление иммунной системы как результат сопутствующих заболеваний, переохлаждения организма и т. д.Нормально функционирующая иммунная система способна совладать с некоторым количеством микробов в мочевой системе, не давая возникнуть воспалению.Можно ли заразиться циститом в бассейне или бане/саунеЗаразиться в бассейне или в бане от одного из взрослых, который болеет в этот момент циститом, невозможно.Может ли юноша заразиться циститом после полового актаЧто касается возникновения цистита у мальчика после полового акта, то тут речь может идти об уретрите, например, гонококковом — инфекции, передающейся половым путем, которая может подняться до мочевого пузыря и вызвать цистит.Чем опасен циститОсновная проблема в том, что цистит может перейти в пиелонефрит, а он, в свою очередь, приводит к повреждению тканей почек.Кроме того, в результате воздействия бактерий в организме могут развиться аутоиммунные заболевания, но тут речь идет уже об уретрите, который приводит к аутоиммунному ответу (когда иммунная система атакует собственные ткани — ред.) организма на определенные инфекции. Например, на гонококк.Симптомы циститаЕсли младенец неспокоен, плачет при мочеиспускании, отказывается от еды, у него заметно меняется запах мочи — в этих случаях следует обратиться к врачу.При переходе цистита в стадию пиелонефрита может подниматься температура.Дети постарше, в отличие от младенцев, могут жаловаться на боль внизу живота, на боль при мочеиспускании, а также на частые позывы к мочеиспусканию.При появлении подобных жалоб необходимо обращаться к врачу!Какие анализы нужно сдатьВ тех случаях, когда не наблюдается повышение температуры, достаточно сделать клинический анализ мочи и посев мочи, показывающий вид бактерии.Как лечат циститЦистит лечится антибиотиками, которые выписываются на 7-10 дней. Специальной диеты не требуется, но следует избегать острой пищи.Можно ли надевать на ребенка подгузникиПодгузники использовать можно, но следует менять их чаще, чем обычно.Меры профилактикиТак как в основном проблема цистита касается девочек, дальнейшие рекомендации для них.Первое — это соблюдение норм гигиены.Второе — если воспаление мочевых путей, включая цистит, повторяется раз за разом с большой частотой, иногда врач может назначить антибиотик в небольшой дозе либо таблетки с экстрактом клюквы, которые «подкисляют» мочу, не давая бактериям размножаться. В некоторых случаях это может решить проблему без антибиотиков.Кроме того, правильно функционирующая иммунная система способна значительно снизить риск возникновения цистита.Соответственно, рекомендуется придерживаться норм здорового образа жизни, включая питание и умеренные физические нагрузки. Также следует избегать переохлаждения организма, из-за чего понижается иммунитет.Важно отметить, что есть люди, рожденные с аномалиями развития мочеполового тракта. В связи с особенностями анатомического строения вероятность проникновения и рефлюкса (заброса) в мочеполовую систему бактерий у них значительно более высока. Но подобные случаи относятся к детской урологии и решаются оперативным путем.