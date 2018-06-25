Зубная щетка: до чего дошел прогресс?

25 июня 1498 в Китае была изобретена зубная щетка, которая на тот момент довольно сильно отличалась от ее современной версии. Принято считать, что именно тогда началась эра функционального гигиенического ухода за полостью рта. Постепенно в медицину пришли современные технологии, и сегодня производители регулярно представляют новые средства и предметы гигиены.Зубная щетка: от начала временПервые упоминания о «зубной щетке» относятся еще к древнему миру. Несмотря на отсутствие медицинских знаний, древние люди заботились о состоянии зубов и вместо привычных щеток использовали подручные средства.Исторические данные показали, что в этом качестве использовался сбор трав, который тщательно разжевывался. Но время не стоит на месте. На смену пучкам травы пришли деревянные палочки: заостренные с одной стороны, они использовались как зубочистка, вторая — волокнистая сторона предназначалась для очищения зубов.Примечательно, что такие «щетки» используются и в наше время некоторыми племенами из Африки, отказавшимися от благ цивилизации.С 1498 года прародитель зубной щетки начал свое распространение по миру и дошел до России. Во время царствования Ивана Грозного бояре иногда использовали «зубные метелки».Привычные нам щетки появились в 1780 году, автор изобретения — Уильям Аддис. Первый патент на их массовое производство был получен в 1850 г. американцем Уодсворфом. Ручка щеток была выполнена из кости, а рабочая головка собрана из щетинок шерсти кабана.В конце XIX века французский микробиолог и химик Луи Пастер предположил, что бактерии — основная причина большинства болезней полости рта. И использование натуральной щетины не лучшее решение, так как в срединном канале щетинок размножаются микроорганизмы, провоцирующие различные болезни.Только в 1938 году одна из именитых фирм производителей средств и предметов ухода за полостью рта выпустила щетку, в которой животная щетина была заменена на искусственный материал.Факт!Среди американцев был проведен социологический опрос. Респондентам задавали один вопрос: «Какое самое великое и главное изобретение человека?». Вариантов ответов не было, на вопрос предстояло отвечать самостоятельно. Результат удивил: более 43% опрошенных, а их было несколько тысяч, ответили — зубная щетка.Мануальная зубная щеткаМануальные зубные щетки привычны и чаще всего используются в повседневной жизни. Их развитие и усовершенствование также не стоит на месте. Регулярно проводятся исследования, результаты которых позволяют их улучшать.Использование разноуровневой щетины, силиконовые вставки, пропитывание щетины веществами и лекарствами — все это предназначено для качественного очищения зубов и десен.Зубная щетка с древесным углемЩетки с пропитыванием щетины древесным углем, что делает ее черной, появились несколько лет назад и быстро завоевали популярность.Использование древесного угля позволяет преследовать сразу несколько целей. Ультратонкая щетина позволяет эффективно очищать труднодоступные места: контактные и придесневые поверхности. Кроме того, в ходе научных исследований было доказано антисептическое действие древесного угля. Регулярное использование щетки позволяет поддерживать микробное равновесие и сдерживать рост патогенных микроорганизмов.Т-образная щеткаКомпания More-T USA, представила первую в мире Т-образную зубную щетку с мягкими нейлоновыми щетинками. Запатентованная форма рабочей части облегчает вертикальные движения, очищение передней группы зубов и язык.Вивиан Хуан, основатель More-T USA, отметил: «Цель создания такой зубной щетки — уделить особое внимание очищению передних зубов и языку, ведь именно здесь сосредотачивается большое количество болезнетворных бактерий — основной причины галитоза и болезней полости рта».Бамбуковые зубные щеткиБамбук — материал с уникальными свойствами: способность расщепляться на волокна, некоторые антисептические свойства. Изобретение и использование современных материалов уменьшило интерес к бамбуку, но сейчас его активно возвращают в стоматологию.На рынке появилась нанощетка: ее щетинистый слой изготовлен из бамбукового волокна, на которые нанесены частицы золота, серебра и нефрита.Пропитка щетины обладает разными свойствами:золото борется с воспалительными заболеваниями десен; серебро обладает антисептическими свойствами, активно в отношении бактерий, провоцирующих зловонное дыхание.К преимуществам зубных щеток относят:на бамбуковой зубной щетке бактерии разрастаются гораздо медленнее — это доказано в ходе клинических испытаний; массажный эффект для десен, что показано при воспалительно-дистрофических заболеваниях десен; возможность использования их при подвижности зубов и при выраженной убыли десны и костной ткани; бережное отношение щетины к эмали; рекомендовано при повышенной чувствительности зубов.Зубная паста SPLAT INNOVA: глубокое восстановление чувствительной эмалиПовышенная чувствительность эмали — серьезная проблема, которая снижает качество жизни и причиняет массу неудобств пациенту. Статистика показывает: от острой боли при действии холодного страдает 57% взрослого населения. Использование специализированной зубной пасты — одно из условий лечения и благоприятного исхода.Входящий в состав зубной пасты гидроксиаппатит, витамин Е быстро проникают в открытые дентинные канальца, блокируя проведение болевого импульса. Отсутствие в зубной пасте абразива делает её безопасной, а высокая очистительная способность обеспечивается за счет ферментов. Экстракт винограда борется с бактериями, вызывающими кариес.Зубная паста SPLAT SENSITIVE ULTRA: для чувствительных зубовПаста создана специально для восстановления эмали. Соли магния, цинка и натрия восстанавливают эмаль, борются с симптомами гиперестезии.Эфирные масла цитрусовых, перечной мяты, входящие в состав, борются с кровоточивостью десен — классическим симптомом воспаления десен.Чистим зубы под мобильник!Стоматологи напоминают: правильно выбранная зубная щетка и паста — половина успеха. Нужно уметь правильно чистить зубы, делая это дважды в день. Согласно данным Британской Ассоциации Стоматологов, 47% пациентов забывают почистить зубы на ночь, около 23% игнорируют эту процедуру утром.Приложение Brush DJ, разработанное британским стоматологом Беном Андервудом, не только напомнит о чистке зубов, но и проконтролирует время чистки. Во время процедуры в течение 2-3 минут проигрывается одна из любимых мелодий, записанная на смартфоне.Приложение получило престижную награду в области стоматологии. Сейчас оно набирает обороты популярности и скачивается в разных странах мира.Электрические зубные щеткиКонец 30-х годов XX века ознаменован появлением первой электрической зубной щетки, хотя и до этого были попытки создания подобной конструкции.Факт!В конце XIX века была запатентована первая электрическая щетка. Автор изобретения — доктор Скот. Но она не завоевала любви пациентов, так как в буквальном смысле «билась» током. По словам самого доктора, так было и задумано, ведь электрический ток плодотворно сказывался на состоянии полости рта.Только в 1939 году на стоматологический рынок поступила щетка, получившая широкое распространение среди пациентов. Правда, изначально ее создавали для пациентов с ограниченными физическими возможностями, с проблемами мелкой моторики рук, а также тех, у кого имеются брекеты.С того времени электрические виды щеток подверглись значительным изменениям. Теперь они отвечают всем требованиям безопасности и показывают лучшую очистительную способность по сравнению с мануальными.В 2005 году доктор Робинсон и соавторы провели исследование: «Мануальная зубная щетка в сравнении с электрической для здоровья зубов и десен». Данные показали, что электрические щетки, имеющие возвратно-вращательный механизм движений рабочей головки, удаляют больше микробного налета и оказываются более эффективными против симптомов гингивита и других болезней полости рта.Пациенты находят использование электрических щеток более удобным, ведь все необходимые движения она выполняет самостоятельно. Главное, правильно продвигать ее по зубному ряду и не забывать очищать небную/язычную сторону зубов.Смартфон для контроля за качеством чистки зубовЧтобы не пропустить ни одного участка при чистке зубов, разработчики создали щетку и приложение, помогающее визуально контролировать этот процесс.На экране смартфона видны схематически изображенные челюсти. При чистке зубов, приложение подсказывает, какие участки зубов очищены, а какие — нет. Примечательно, что в приложение можно вносить данные о болезнях полости рта, пломбах, а также участках, требующих особого гигиенического внимания. Приложение дает подсказки, контролирует чистку.Если чистка зубов была пропущена, то приложение подает сигнал, повторяя его до того момента, пока гигиеническая процедура не осуществится. К слову, сигнал настойчивый, и просто заставляет взять щетку в руки.Ионные зубные щеткиИонные зубные щетки также относятся к числу электрических, но по внешнем виду лишь незначительно отличаются от мануальных. Их уникальность заключается в наличии пластины, пропитанной диоксидом титана.Во время чистки зубов высвобождаются ионы, обладающие рядом уникальных свойств:быстрая нормализация рН полости в щелочную сторону, при которой болезнетворные микробы замедляют свое размножение; более быстрая диссоциация компонентов зубных паст, следовательно, они быстрее проникают в эмаль, делая ее устойчивой к кариесу.Эти эффекты были подтверждены клинически.Ионная зубная щетка одна из немногих, имеющих противопоказания. Так, ее не рекомендовано использовать пациентам с наличием металлических конструкций в полости рта во избежание гальванического синдрома. Также она не рекомендована пациентам с опухолевыми заболеваниями.Авторитет ионных зубных щеток серьезно пострадал от агрессивного маркетинга. Им были приписаны поистине волшебные свойства, что в итоге насторожило потенциальных покупателей.Комментарий экспертаВрач-стоматолог Рогова Наталья Михайловна, ЦНИИС и ЧЛХ, г. МоскваПреимущества у ионной щетки, действительно, есть, но не стоит ждать от нее волшебных результатов. Можно сказать, что пользоваться такой щеткой лучше пациентам, которые не выдерживают время чистки зубов — 2-3 минуты. За счет способности диссоциировать пасты на ионы эмаль зубов получает свою «порцию» минералов.Также, учитывая это свойство, ее рекомендовано использовать всем пациентам с высокой интенсивностью кариеса и проживающим в районах с «плохой» водой: жесткой, с низким содержанием фтора, минералов.Щетка-автоматМногие бы хотели вообще ничего не делать при чистке зубов. Летом 2017 года стоматологическому миру была представлена автоматическая зубная щетка Amabrush, имеющая 3 составные части: капа, рукоять и капсула с зубной пастой.В капе имеются щетины с микроканалами, по которым поступает зубная паста из капсулы. Щетинки достаточно мягкие, чтобы не причинять вред эмали и деснам, но достаточно жесткие, чтобы удалять зубной налет.Рукоятка щетки генерирует вибрацию на капу, причем колебания разнообразны, а движение щетины является скоординированным. За счет того, что все поверхности зубов очищаются одновременно, время процедуры удается сократить до 10 секунд на одной челюсти. Получается, что полноценная гигиена полости рта будет занимать не более 30 секунд.Зубная паста R.O.C.S. PRO Electro & WhiteningСогласно рекомендациям стоматологов, при использовании электрических щеток паста должна быть «мягкой», то есть с низкой абразивностью. Зубная паста R.O.C.S. PRO Electro & Whitening была создана специально для этих целей.Формула ферментов способствует мягкому растворению основы бактериального налета. Комплекс минералов укрепляют эмаль, делая ее более устойчивой к агрессивному воздействию кариесообразующих бактерий. Входящий в состав таурин, способствует нормализации метаболизм в тканях десен.Безопасная формула пасты без красителей, парабенов, пероксидов позволяет использовать ее ежедневно.ИрригаторыИрригаторы — еще один продукт высоких технологий в мире гигиенических средств ухода за полостью рта. Это бытовой прибор, при помощи которого на зубы под давлением подается струя воды или же лекарственного раствора.Прибор улучшает качество чистки зубов, помогает добиться удаления микробного налета до 100%, причем даже в самых труднодоступных местах: контактные поверхности, десневые карманы.Ирригаторы рекомендованы при:сухости полости рта; заболеваниях десен; патологических десневых карманах; болезнях, сопровождающихся быстрым образованием налета; при наличии съемных и полусъемных ортопедических и ортодонтических конструкций; пациентам с вредными привычками.Использование ирригаторов рассматривают как составную часть терапии воспалительных и дистрофических заболеваний десен. Импульсы воды или лекарственного раствора, подаваемые прибором, стимулируют кровообращение в деснах, что является лечебно-профилактической манипуляцией при убыли костной ткани и десен.Жидкость для ирригатора R.O.C.S. PRO Oral Irrigator LiquidИспользование жидкости увеличивает качество очищения зубов ирригатором. Экстракт ламинарии — эффективная профилактика воспалительных заболеваний десен. Минералы укрепляют эмаль зубов, повышая ее сопротивляемость к кислотам кариесообразующих бактерий.Жидкость не содержит спирта, пероксидов, красителей, парабенов, следовательно, ее можно использовать для ежедневного ухода за полостью рта и даже детям старше 12 лет.