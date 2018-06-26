Напиток, который делает женщин счастливыми
«У женщин поднималось настроение, они ощущали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызывала дегустация красного вина: после его употребления наблюдалось ощущение вины и агрессивность», - рассказали авторы эксперимента.
Также испытания показали, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.
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