Жирная пища и другие вредные привычки, влияющие на состояние вашей печени

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Если у вас болит в правом боку, это, скорее всего, кишечник. Или камни в желчном пузыре. Печень — орган терпеливый и молчаливый. Она заболит, только когда решит отвалиться. Каких факторов нужно избегать, если вы живете в большом городе и хотите сохранить свою печень на долгие годы?Строение печени обеспечивает выполнение ею большого количества функций и процессов, которые не в состоянии заменить ни один искусственный аппарат. Уникальность печени заключается в том, что практически 1/2–1/3 ее части возможно экспериментально регенерировать, а у пациентов случаи восстановления структуры и функции печени встречаются в клинической практике. Также многие заболевания печени на начальном этапе своего развития, если убрать первоисточник, могут подвергнуться регрессии. Например, если пациент, страдающий гепатитом, получает грамотную противовирусную терапию, печень может в определенной степени восстановиться. Более того, актуальные исследования доказывают, что рубцовые изменения печени, а именно фиброз — обратимый процесс.Диоксины, ртуть, свинецДля печени, как и для всего организма, очень опасны диоксины — особый класс хлорсодержащих веществ, которые явля­ются побочными продуктами многих производств, а также органические соединения ртути и свинца. Диоксины и ртутные соединения чаще всего попадают в организм с загрязненной водой и едой, а соединения свинца — с воз­духом, насыщенным автомобильными выхлопами от низкокачественного бензина.АлкогольСамый большой вред печени наносит алкоголь. Сколько бы человек его ни выпил, этот объем распределяется по общему объему крови. С попаданием алкоголя в кровь печень начинает работать медленнее, включаются дополнительные ресурсные механизмы фильтрации, чтобы успеть обезвредить этанол. Соответственно, начинаются проблемы — например, в печень вошел литр крови, а вышло в два раза меньше, нарушается скорость кровотока и увеличивается объем ожидающей крови. Причем в плане развития алкогольного гепатита качественный алкоголь так же опасен, как и дешевый суррогат.Жирная и сладкая пищаЧтобы обезопасить свою печень от большинства вредных воздействий, следует разумно подходить к выбору продуктов питания.Рекомендуется исключить из рациона продукты с красителями и консервантами. Если в рационе присутствует слишком много жирной пищи, то это нарушает обменные процессы и с течением времени приводит к неалкогольной жировой болезни печени. Также злоупотребления в рационе неизбежно приводят к нарушению оттока желчи, она застаивается, развивается холангит (воспаление желчных протоков), а иногда даже образуются камни в протоковой системе печени. Полезными же для нашей печени продуктами являются зелень и зеленые овощи, нежирное мясо птицы, различные сорта капусты, морковь, свекла, помидоры, кабачки, тыква, фрукты и различные сухофрукты.ЛекарстваК сожалению, не все лекарственные препараты, которые принимаются человеком для лечения тех или иных заболеваний, легко переносятся организмом. После приема внутрь препараты всасываются в желудочно-кишечном тракте и, прежде чем попасть в кровоток, поступают в печень. И если негативное влияние на печень антибиотиков уже не новость, то о вреде многих других фармакологических групп препаратов для печени многим неизвестно. Следует знать, что даже прием «безобидных» с виду лекарств может приводить к токсическим поражениям печени постепенно, как, например, повсеместно распространенные жаропонижающие. Применение лекарственных средств с токсическим действием на печень определяется только врачом после детального сбора анамнеза, поэтому на приеме у специалиста важно упоминать все сопутствующие и предшествующие болезни, в особенности если гепатобилиарная система уже страдала ранее.Избыточный весНерегулярное питание и сидячий образ жизни, как правило, приводят к избыточному весу. Но избыточные жировые отложения могут наблюдаться не только под кожей, но и во внутренних органах, в том числе и в печени, которая принимает активное участие в метаболизме жиров. В ней происходит синтез холестерина, производство желчи (без которой невозможно усвоение жиров), образование жиров из сахара (при избытке углеводов). При избыточном поступлении углеводов и жиров в организм человека, в клетках печени возможно отложение жира. Жир начинает накапливаться в клетках, разрушаются мембраны. Эффективность синтеза ферментов, необходимых для переработки питательных веществ и обезвреживания токсинов, становится все меньше и начинает развиваться жировая болезнь.И что делать?В последнее время на фармацевтическом рынке присутствует большое количество препаратов, гепатопротекторов, которые способствуют восстановлению структуры и функций печени. Но очень малая их часть официально одобрена международными медицинскими сообществами, а их эффективность доказана в клинической практике. Действительно работает не такое большое количество препаратов, а подавляющее большинство гепатопротекторов, которые предлагаются на рынке, являются БАДами, и к печени не имеют никакого отношения. Поэтому очень важно заботиться о здоровье печени регулярно, а не вспоминать о ней только тогда, когда уже необходимо терапевтическое вмешательство. Рациональное питание, ограничение употребления алкоголя, регулярная физическая активность и своевременная профилактическая диагностика — гарантия здоровья, красоты, молодости и полноценной активной жизни.