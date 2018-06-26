Причину переедания нужно искать в детстве
«Гены не важны, когда речь идет об эмоциональном переедании или недоедании. Факторы окружающей среды, такие как домашняя жизнь и традиции приема пищи, оказывают наибольшее влияние на людей в долгосрочной перспективе», - констатировали в итоге авторы работы.
В ходе своего расследования эксперты рассмотрели данные 197 пар близнецов возрастом 4 года. Их интересовало, какие эмоции проявлялись детьми при потреблении пищи. Специалисты пришли к выводу, что склонность детей к перееданию или недоеданию в 71% случаев объясняется влиянием среды, а не генами, и связана, прежде всего, с домашней жизнью. В частности, если ребенок во время кормления или семейных трапез подвергается стрессу, это, скорее всего, отразиться на его отношении к еде в дальнейшем, убеждены научные специалисты.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
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