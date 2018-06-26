Причину переедания нужно искать в детстве

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Нездоровые отношения с едой в моменты грусти или тревоги - переедание или, наоборот, отказ от пищи - связаны с обстоятельствами раннего детства. Об этом на основании новых полученных данных заявили ученые из Университетского колледжа Лондона. Аппетит людей в стрессовых обстоятельствах проявляется по-разному: некоторым хочется употреблять любимую еду в больших количествах, а другие, напротив, утрачивают желание что-то есть вообще. Исследователи установили: если у человека наличествуют эмоциональные отношения с пищей, причиной тому не гены, а детские переживания.«Гены не важны, когда речь идет об эмоциональном переедании или недоедании. Факторы окружающей среды, такие как домашняя жизнь и традиции приема пищи, оказывают наибольшее влияние на людей в долгосрочной перспективе», - констатировали в итоге авторы работы.В ходе своего расследования эксперты рассмотрели данные 197 пар близнецов возрастом 4 года. Их интересовало, какие эмоции проявлялись детьми при потреблении пищи. Специалисты пришли к выводу, что склонность детей к перееданию или недоеданию в 71% случаев объясняется влиянием среды, а не генами, и связана, прежде всего, с домашней жизнью. В частности, если ребенок во время кормления или семейных трапез подвергается стрессу, это, скорее всего, отразиться на его отношении к еде в дальнейшем, убеждены научные специалисты.