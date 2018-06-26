Ополаскиватели для рта могут вызывать кариес

Жидкости для полоскания рта оказались жестко раскритикованы стоматологами из Великобритании. Подобные средства способны вызывать у людей кариес, отметили специалисты. Исследование, проведенное группой экспертов из лондонского центра Fresh Breathоказали под руководством ведущего британского стоматолога Фила Штеммера показало: что химический состав жидкостей для ополаскивания рта нейтрализует действие зубной пасты.«При регулярном применении подобных ополаскивателей, фактически сводящих к нуля защитный эффект паст, у человека неизбежно появится кариес», - предостерег Фил Штеммер.Самыми эффективными средством для зубов, стоматолог назвал зубную пасту, щетку и специальную нить. Что касается жидкостей для полоскания рта, то вся их польза, по словам эксперта, сводится лишь к тому, что они на непродолжительное время освежают дыхание. Однако с этой задачей хорошо справляется и простая более дешевая жвачка, заметил врач. Одно из предыдущих исследований, проводившееся стоматологии из Гарвардского университета в США обнаружило связь между ополаскивателями для рта и появлением у человека диабета. Ранее МедикФорум писал о том, какими еще вредными эффектами обладают жидкости для рта.