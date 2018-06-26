15 мифов об инсульте, о которых нужно знать каждому

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Это заболевание, связанное с недостатком кровотока и последующей гибелью участка ткани мозга, которое может приводить к нарушению мышечной силы, координации движений, чувствительности, речи, умственных функций, иногда даже коме и смертельному исходу.Специалисты развенчали самые популярные мифы об инсульте.Миф 1. При инсульте нужен покой, больного нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другуюВсе больные с подозрением на инсульт как можно скорее должны быть доставлены в больницу. Ситуации, когда перевозка в условиях скорой помощи может ухудшить состояние здоровья пациента, случаются достаточно редко (артериальное давление ниже 80 мм рт. ст., кровотечение, кома). Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет надлежащих ресурсов (специалисты, оборудование, лаборатория и т.д.).Миф 2. Диагноз «инсульт» опытный врач может установить на основании осмотра, а кровоизлияние в головной мозг можно исключить, сделав больному пункциюЧтобы быть уверенным, что у пациента инсульт, и исключить другие заболевания мозга (например опухоль или последствия травмы), в каждом случае необходимо сделать компьютерную томографию (КТ) или магниторезонансную томографию (МРТ) головы. Даже очень опытный врач без томографии не сможет различить тип инсульта (ишемия или кровоизлияние).Миф 3. Всем пациентам с кровоизлиянием в головной мозг необходима операция (удаление гематомы)В большинстве случаев при кровоизлиянии в головной мозг нет пользы от операции. Наилучшие результаты дает лечение в хорошо оснащенном отделении интенсивной терапии (реанимации). Тех пациентов, которым все же необходима операция, можно определить на основании результатов КТ или МРТ.Миф 4. Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуетсяВсем больным, перенесшим инсульт, необходимы срочная консультация врача-невролога, обследование, которое позволит понять причину случившегося, и назначение необходимой профилактики. Только таким образом можно снизить риск повторного инсульта на 50–80%.Миф 5. При лечении необходимы капельницыВ большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1–2 сут с момента начала заболевания.Миф 6. Чем больше капельниц, тем лучшеБольшинство препаратов, которые применяются при лечении инсульта, вводятся с помощью внутривенных инфузий.Миф 7. Лечение инсульта состоит из терапии в острый период и последующей реабилитации, которая начинается через несколько недель или месяцев, когда больной окрепнетРеабилитация инсульта в острый период должна начаться со 2–3-го дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше пользы она принесет.Миф 8. Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, двоение и т.д.), постепенно исчезнут сами по себеГоловной мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливаться, что приводит к уменьшению выраженности нарушений, но происходит это только в течение первых 2–3 нед. Чтобы достичь максимального восстановления нарушенных функций, вернуться к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни, абсолютное большинство пациентов с устойчивыми постинсультными нарушениями (не могут ходить, самостоятельно одеться или умыться, пользоваться туалетом и т.д.) нуждаются в реабилитации. Реабилитация заключается в занятиях с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом. Их целью является восстановление нарушенных функций и уменьшение потребности в посторонней помощи.Миф 9. Инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежатьНа сегодня специалисты хорошо знают факторы риска возникновения инсультов. Они включают преклонный возраст, неправильный образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающим риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин в неделю) и ожирение. К числу медицинских проблем относятся повышенное артериальное давление (более чем 140/90 мм рт. ст.), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз!) и высокий уровень холестерина.Миф 10. Чтобы предотвратить инсульт или «пролечиться» после инсульта, необходимо 1–2 раза в год ложиться в больницу «прокапаться» или почистить сосудыПроцедура «прокапывания» не имеет никаких научных доказательств. Под рекомендацией «лечь прокапаться» может подразумеваться что угодно, но не научно обоснованная современная профилактика или лечение инсульта.Миф 11. Человек после инсульта часто подвержен апатии и депрессииУ 30–40% пациентов, перенесших инсульт, развивается постинсультная депрессия. Депрессия может быть причиной плохого самочувствия, бессонницы, боли, ухудшения памяти и внимания, нежелания заниматься реабилитацией и даже нового инсульта. Если распознать депрессию, назначить соответствующее лечение и немного подождать, так как обычно действие препаратов наступает в течение 2–3 нед, настроение и состояние пациента обычно значительно улучшаются.Миф 12. После инсульта нельзя пить кофеУмеренное употребление кофе приводит к снижению риска возникновения инсульта, инфаркта и летального исхода. Правда, в соответствующих исследованиях изучали преимущественно молотый кофе, а не растворимый. Риск инсульта также снижают зеленый и черный чай, черный шоколад (содержание какао не менее 70%, 15–20 г в день) и орехи (20–30 г в день), а также средиземноморская диета.Миф 13. В случае повышенного риска инсульта (артериальная гипертензия, болезни сердца) нельзя ходить в сауну или заниматься спортомПосещение сауны, если оно не связано с употреблением алкоголя или сильным обезвоживанием, снижает риск инсульта. Что касается физических нагрузок, то на сегодня их не только не запрещают, но и назначают как лекарство. Полезными считают аэробные (динамические) упражнения (быстрая ходьба, велосипед, плавание, занятия на эллиптическом тренажере), а вот статических нагрузок (силовые упражнения) следует избегать.Миф 14. При подозрении на инсульт следует подождать, пока все пройдет, или обратиться к семейному врачу или терапевтуИнсульт — это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. На сегодня существует очень действенное лечение при ишемическом инсульте (тромболизис), но его можно использовать только в течение первых 4,5 ч, так как с каждой минутой эффект данного вида терапии снижается.Миф 15. Не имеет значения, в какой больнице лечиться от инсульта, главное, чтобы врач был внимательный и опытныйОчень многое зависит от возможностей больницы. Здесь речь не только об оборудовании, организации лечения в отделении, но и об умении медиков, их обучении. Наилучший результат лечения инсульта обеспечивается в многопрофильной больнице, где есть инсультный блок (Stroke Unit). Отличием инсультного блока являются не только врачи, которые хорошо ознакомлены с методами терапии инсульта, но и медицинские сестры с соответствующей подготовкой, физические терапевты и логопеды.