Стало известно, как не потеть в летние дни

В жаркое время года проблема избыточной потливости становится актуальной для очень многих. Эксперты рассказали обо всех способах борьбы с гипергидрозом.Как правило, начинается эта борьба с использования надежных антиперспирантов. Многие из нас применяют данные средства гигиены в ежедневном режиме. Большинство антиперспирантов содержат соли алюминия, которые блокируют процесс выделения пота. Порой эти средства представляют собой сочетание антиперспиранта с дезодорантом, который не останавливает собственно работу потовых желез, но смягчает неприятный запах пота. Не стоит наносить антиперспирант только по утрам, воспользуйтесь им вечером перед сном, чтобы сохранить сухость в чувствительных зонах. Но если эти средства не помогают, то необходимо обращаться к помощи медицины.Процедура под названием ионофорез подразумевает пребывание в воде в течение 20-30 минут. В это время через воду поступают электрические импульсы низкой интенсивности. Никто точно не знает, каким образом это работает, но эксперты утверждают, что электричество в воде блокирует выделение пота. Необходимо повторять процедуру несколько раз в неделю, после чего можете перестать потеть. Если вы боитесь садиться в воду, через которую пропускают электричество, попробуйте инъекции ботокса. В последние годы они активно используются для борьбы с тяжёлой потливостью. Токсин ботулизма предотвращает выделения химического вещества, которое отправляет сигнал потовым железам для активации. Нескольких инъекций достаточно для одного года без пота.Антихолинергические лекарства рекомендуются в тех случаях, когда не помогает ионофорез и ботокс. Лекарства приостанавливают активацию потовых желез, но всем они не подходят, поскольку сопровождаются тяжелыми побочными эффектами, включая расстройства зрения, аритмию и проблемы с мочеиспусканием. Наконец, в самом крайнем случае на помощь может прийти пластический хирург, который рекомендован только при очень тяжёлом гипергидрозе. Во время операции доктор частично или полностью удаляет потовые железы либо проводит эндоскопическую торакальную симпатэктомию - через маленькие разрезы нервов в подмышках «выключаются» потовые железы.