Витамин D помогает снизить риск развития колоректального рака
В ходе исследования специалисты провели анализ более 5700 случаев колоректального рака, сравнив людей, подвергшихся развитию опухолей, со здоровыми людьми. По сравнению с участниками, у которых уровни витамина D считались достаточными для здоровья костей, у участников с дефицитом витамина D риск развития колоректального рака был на 31% выше в течение последующих пяти лет. Хорошее здоровье костей, на которое влияют уровни витамина D, также было связано с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника. Такой благоприятный эффект наблюдался во всех группах населения, но особенно среди женщин.
Риск развития колоректального рака на протяжении всей жизни составляет 4,2% (1 из 24) у женщин и 4,5% (1 из 22) у мужчин. В настоящее время учреждения здравоохранения не рекомендуют принимать витамин D для профилактики колоректального рака, но результаты нового исследования могут все изменить.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Онкология
Добавить комментарий