Витамин D помогает снизить риск развития колоректального рака

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Более высокие уровни витамина D значительно снижают риск развития колоректального рака, показало крупное международное исследование, возглавляемое американскими учеными из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Было установлено, что витамин, содержащийся в жирной рыбе и вырабатываемый в организме под воздействием солнечного света, усиливает устойчивость к опухолям, блокируя общий проход, через который проникают раковые клетки. При этом данный эффект в большей степени выражен у женщин. Эксперты предполагают, что идеальное количество витамина D, к которому люди должны стремиться, может быть выше, чем указано в современных рекомендациях.В ходе исследования специалисты провели анализ более 5700 случаев колоректального рака, сравнив людей, подвергшихся развитию опухолей, со здоровыми людьми. По сравнению с участниками, у которых уровни витамина D считались достаточными для здоровья костей, у участников с дефицитом витамина D риск развития колоректального рака был на 31% выше в течение последующих пяти лет. Хорошее здоровье костей, на которое влияют уровни витамина D, также было связано с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника. Такой благоприятный эффект наблюдался во всех группах населения, но особенно среди женщин.Риск развития колоректального рака на протяжении всей жизни составляет 4,2% (1 из 24) у женщин и 4,5% (1 из 22) у мужчин. В настоящее время учреждения здравоохранения не рекомендуют принимать витамин D для профилактики колоректального рака, но результаты нового исследования могут все изменить.