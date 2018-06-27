Какие цельнозерновые крупы самые полезные?

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Крупы советуют употреблять на ежедневной основе. Крупы нормализуют пищеварение, очищают организм и заряжают энергией. Однако в последнее время появились споры о том, что на самом деле крупы не так уж и полезны и даже могут навредить организму. Откуда появились такие разговоры и есть ли в них правда? Уверяем, что нет.Крупы действительно влияют на здоровье самым благоприятным образом, однако нужно уметь их правильно выбирать. Противоречия появились из-за того, что многие не знают, что крупы бывают разные: очищенные и цельнозерновые. В итоге они выбирают для своего рациона не самые полезные виды. Очищенные крупы обработаны и лишены всех питательных веществ и заметно уступают цельнозерновым по составу и влиянию на организм.Эксперты рассказали о полезных свойствах цельнозерновых круп и их влиянии на организм, а также делимся подборкой из пяти самых полезных видов круп, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе.Чем полезны цельнозерновые крупыЦельнозерновые крупы состоят из трех компонентов: зародыша, отрубей и эндосперма. Из очищенных круп некоторые из них удаляются. Они становятся мягче и готовятся быстрее, но при этом лишены всех полезных веществ.В отличие от очищенных круп цельнозерновые сохраняют в своем составе все питательных вещества. В них в большом количестве содержатся витамины группы В, А, Е, железо, медь, цинк, магний, антиоксиданты, полезные жиры. Такой продукт укрепляет здоровье, повышает защитные силы организма, ускоряет обменные процессы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и благоприятно влияет на умственную деятельность.Так, научные исследования показали, что ежедневное употребление 1-2 порций цельнозерновых круп снижает риск преждевременной смерти на 20%, а возникновения и развития рака на 23%.Какие цельнозерновые крупы особенно полезныЦельнозерновых круп существует большое множество. Все они полезны, так что выбирайте в супермаркете любую, но некоторые все же отличаются высокой концентрацией питательных веществ. Рассмотрим подробнее такие цельнозерновые крупы.ПросоПросо — крупа, которая широко распространена в азиатских странах. Ее даже иногда называют "хлеб Востока". Любовь восточных народов к этой крупе вовсе не случайна.Просо отличается высокой питательной ценностью и богатым составом. В крупе содержатся марганец, фосфор, магний, аминокислоты и другие полезные вещества. Так, в просе больше белка, чем в рисе — за это крупу обожают и вегетарианцы, так как растительный белок, содержащийся в просе, отлично усваивается организмом и заряжает энергией. Кроме того, регулярное употребление этой крупы нормализует давление, улучшает пищеварение и повышает защитные силы организма.Цельная пшеницаЦельная пшеница — еще один полезный вид крупы, который обязательно должен присутствовать в рационе человека. Вещества, входящие в состав цельной пшеницы, являются главным строительным материалом для клеточной ткани. А еще в цельной пшенице содержится ценная клетчатка, которая позитивно влияет на работу пищеварительной системы и очищает кишечник. Калории, поступающие в организм из пшеницы, не откладываются на бедрах, а преобразуются в энергию.КиноаКиноа — известный суперфуд: это значит, что в составе этого продукта сконцентрированы полезные и питательные вещества. Киноа представляет собой полноценный источник растительного белка: он заряжает энергией и поставляет в организм строительный материал. Регулярное употребление этого продукта улучшает самочувствие, успокаивает нервную систему, избавляет от хронической усталости, а также нормализует работу желудка и кишечника и ускоряет обменные процессы.Коричневый рисЗабудьте про белый обработанный рис, ведь есть коричневый рис, который опережает собрата по количеству питательных веществ в несколько раз. Да, коричневый рис чуть дольше готовится, но ради его полезных свойств можно и подождать. В продукте в больших количествах содержатся ценные минералы магний, селен и марганец. Они необходимы организму для крепкого иммунитета, здоровья нервной системы, активной работы мозга и быстрого метаболизма. А еще коричневый рис богат антиоксидантами и клетчаткой.ОвесОвес повышает защитные силы организма и укрепляет иммунитет. Все дело в богатом составе этого продукта. В его составе присутствуют витамины А и Е, жирные кислоты, клетчатка, магний, фосфор, калий. Овес улучшает зрение, работу сердечно-сосудистой и нервной систем и ускоряет метаболизм. А еще овес полезен для почек и желчного пузыря, а также показан диабетикам, так как он нормализует уровень сахара в крови.