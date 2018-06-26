Назван самый легкий способ похудеть

К такому заключению пришли американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Они установили: похудеть эффективно помогает пряная пища, которая купирует тягу к калорийным «вкусняшкам».В ходе организованного учеными эксперимента выяснилось, что для достижения эффекта похудения достаточно ввести в свой рацион два полезных продукта – имбирь и перец. В частности, добровольные участники испытаний - все как на подбор имевшие выраженную избыточную массу тела - ели блюдами, обильно приправленными перцем чили, а также пили имбирный чай.По словам научных специалистов, в этих продуктах содержится много биологически активных ингредиентов - капсаицина и имперингола. Их употребление повышает температуру тела и, как следствие, - увеличение кровотока и активное потоотделение. Данные ответные реакции на жар проявляются как защитные механизмы для охлаждения тела – и именно эти процессы активизируют обмен веществ, в результате чего сгорает больше жировой ткани.У людей, которые ели острые блюда, уменьшалась тяга к соленому, жирному и сладкому, а те, кто пил имбирный чай, - быстрее насыщались, потребляя меньше калорий.Напомним в то же время, что употребление имбиря противопоказано при наличии гастрита, язвы, камней в желчном пузыре. Кроме того, имбирь нельзя принимать вместе с аспирином - этот продукт уменьшает свертываемость крови.