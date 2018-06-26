ТОП-5 углеводных продуктов, которые помогут похудеть

Все худеющие знают: углеводы – это зло. Но так ли это на самом деле? Нет, отвечают диетологи.Слишком жесткий отказ от углеводов, по словам специалистов, чреват замедлением метаболизма, при котором тело будет усиленно сохранять жир вместо его переработки. Поэтому для того, чтобы быть стройным, можно и нужно употреблять продукты, богатые углеводами. Диетологи считают наиболее полезными следующие источники углеводов:Макароны. Отлично насыщают и надолго сохраняют чувство сытости. Но есть нюансы. Важно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы и не миксовать их с жирными добавками – только зелень, овощи или морепродукты.Картофель. Принято считать, что в нем слишком много крахмала, опасного для фигуры. На самом деле в картошке крахмала меньше, чем в макаронах. Просто есть нужно не жареный в масле, а запеченный или отварной.Стручковая фасоль. Обогащена калием, который помогает укреплять мышцы и поддерживает активность кишечника. Кроме того, фасоль низкокалорийная, а ее употребление позволяет очень долго не вспоминать о еде.Грибы. Еще один продукт, дающий пролонгированное чувство сытости и отличающийся крайне низким содержанием калорий. Еще в грибах много ценных нутриентов - аминокислоты, калий, витамины групп B, C и D, клетчатка и т.д.Кукуруза. Как и фасоль, кукуруза содержит в своем составе резистентный крахмал - этот углевод улучшает пищеварение и «разгоняет» в организме обмен веществ.