Сидячий образ жизни опасен для женщин

Женщины, которые проводят много времени сидя, рискуют получить проблемы со здоровьем. Об этом заявили австралийские ученые.Более пяти тысяч австралийских женщин приняли участие в научном исследовании под руководством доктора Пола Гардинера из Университета Квинсленда. Его суть — определить как долго и часто сидит среднестатистическая женщина на протяжении дня.В результате эксперимента специалисты выяснили, что участницы, которые сидят около 10 часов в день, больше подвержены риску развития опасных заболеваний. Продолжительный сидячий образ жизни также значительно ослабляет иммунитет, продлевая период восстановление после инфекционных заболеваний.Австралийские специалисты пришли к выводу, что оптимальный для здоровья вариант — пять с половиной часов в день. Ученые призывают женщин меньше сидеть и чаще заниматься спортом.Американские специалисты из Стэнфордского университета провели исследование среди беременных женщин и установили, что высокое содержание сахара в крови повышает риск возникновения порока сердца у ребенка. Кроме того, сахар увеличивает риск возникновения врожденного порока сердца у ребенка в первом триместре беременности.