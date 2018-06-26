Лицевой тик — это непроизвольный, бесконтрольный спазм лицевых мышц. Различные расстройства могут вызвать лицевой тик, но в большинстве случаев он не указывает на тяжелое заболевание. Лицевой тик чаще встречается у детей, чем у взрослых, и чаще у мальчиков, чем у девочек.Что такое лицевой тик?Лицевой тик — непроизвольные движения мышцы лица, которые обычно происходят каждый раз в одном и том же месте. Тяжелые тики могут повлиять на качество жизни человека.Симптомы лицевых тиков включают:быстрое моргание глаз или подмигивание;щелчки языком;поднятие бровей;открытие и закрытие рта;сморщивание носа;подергивание рта.Как и мышечные тики, некоторые люди могут иметь вокальные тики, такие как хрюканье.Лицевой тик — причиныРазличные типы расстройств могут вызвать лицевые тики. Тяжесть тика, а также наличие других симптомов, может помочь врачу определить основное состояние.Переходные тикиПереходные тики являются временными. Данный вид расстройства может вызвать регулярный лицевой или голосовой тик. Переходные тики обычно наблюдаются только в то время когда человек бодрствует. У людей редко наблюдаются тики, когда они спят. Переходная форма как правило часто наблюдается у детей. Они обычно проходят без лечения.Гемифациальный спазмГемифациальный спазм является стойким тиковым расстройством. Данный вид расстройства наблюдается как у детей, так и у взрослых. У детей данный вид проходит без лечения, а взрослые нуждаются в медикаментозном лечении.Синдром ТуреттаСиндром Туретта является хроническим заболеванием, которое проявляется моторными или вокальными тиками. У большинства людей, у которых синдром Туретта развивается в детстве, заболевание может продолжаться и во взрослом возрасте. Тики обычно становятся менее выраженными с возрастом. У людей с синдромом Туретта встречаются как моторные, так и вокальные тики. Они могут издавать звуки или непроизвольно произносить слова. Однако, они могут иметь другие симптомы:движение плечами;бесконтрольная тряска головой;взмахивание руками;произношение неуместных слов;неуместные жесты;крик.Лечение лицевых тиковЛечение зависит от типа и тяжести лицевого тика. Многие тики проходят без лечения с течением времени. Продолжительный, хронический тик может потребовать длительного лечения.Лечение тиков может включать:Медикаментозное лечениеПрепараты для лечения тиков включают альфа-адренергические агонисты, нейролептики и блокаторы дофаминовых рецепторов.В случаях сильного лицевого подергивания и тика врачи могут рекомендовать инъекции ботокса, которые парализуют лицевые мышцы на несколько месяцев, что может остановить тик.ПсихотерапияВрач может рекомендовать регулярные сеансы с психотерапевтом, который поможет изменить или устранить тики. Изменение привычек поможет некоторым людям преодолеть тики и улучшить качество жизни.ОперацияРяд оперативных вмешательств может помочь в тяжелых случаях лицевых тиков, например, вызванных синдромом Туретта.Хирургическое лечение — глубокая стимуляция мозга. Некоторые ученые считают, что при имплантации электродов в головной мозг электрические токи могут достигать определенных участков мозга, что поможет регулировать мозговые волны и уменьшать тики.Антистрессовые средстваСчитается, что стресс может играть решающую роль в возникновении тика, поэтому врачи рекомендуют антистрессовые мероприятия, которые включают:легкие упражнения;творческую игру;йогу;медитацию.Полноценный ночной сон также имеет решающее значение для людей, желающих уменьшить стресс.Зачастую тики лица являются временными и проходят самостоятельно. Человек должен обратиться к врачу, если он испытывает тик, который длится дольше года.