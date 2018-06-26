Что такое лицевой тик?
Что такое лицевой тик?
Лицевой тик — непроизвольные движения мышцы лица, которые обычно происходят каждый раз в одном и том же месте. Тяжелые тики могут повлиять на качество жизни человека.
Симптомы лицевых тиков включают:
быстрое моргание глаз или подмигивание;
щелчки языком;
поднятие бровей;
открытие и закрытие рта;
сморщивание носа;
подергивание рта.
Как и мышечные тики, некоторые люди могут иметь вокальные тики, такие как хрюканье.
Лицевой тик — причины
Различные типы расстройств могут вызвать лицевые тики. Тяжесть тика, а также наличие других симптомов, может помочь врачу определить основное состояние.
Переходные тики
Переходные тики являются временными. Данный вид расстройства может вызвать регулярный лицевой или голосовой тик. Переходные тики обычно наблюдаются только в то время когда человек бодрствует. У людей редко наблюдаются тики, когда они спят. Переходная форма как правило часто наблюдается у детей. Они обычно проходят без лечения.
Гемифациальный спазм
Гемифациальный спазм является стойким тиковым расстройством. Данный вид расстройства наблюдается как у детей, так и у взрослых. У детей данный вид проходит без лечения, а взрослые нуждаются в медикаментозном лечении.
Синдром Туретта
Синдром Туретта является хроническим заболеванием, которое проявляется моторными или вокальными тиками. У большинства людей, у которых синдром Туретта развивается в детстве, заболевание может продолжаться и во взрослом возрасте. Тики обычно становятся менее выраженными с возрастом. У людей с синдромом Туретта встречаются как моторные, так и вокальные тики. Они могут издавать звуки или непроизвольно произносить слова. Однако, они могут иметь другие симптомы:
движение плечами;
бесконтрольная тряска головой;
взмахивание руками;
произношение неуместных слов;
неуместные жесты;
крик.
Лечение лицевых тиков
Лечение зависит от типа и тяжести лицевого тика. Многие тики проходят без лечения с течением времени. Продолжительный, хронический тик может потребовать длительного лечения.
Лечение тиков может включать:
Медикаментозное лечение
Препараты для лечения тиков включают альфа-адренергические агонисты, нейролептики и блокаторы дофаминовых рецепторов.
В случаях сильного лицевого подергивания и тика врачи могут рекомендовать инъекции ботокса, которые парализуют лицевые мышцы на несколько месяцев, что может остановить тик.
Психотерапия
Врач может рекомендовать регулярные сеансы с психотерапевтом, который поможет изменить или устранить тики. Изменение привычек поможет некоторым людям преодолеть тики и улучшить качество жизни.
Операция
Ряд оперативных вмешательств может помочь в тяжелых случаях лицевых тиков, например, вызванных синдромом Туретта.
Хирургическое лечение — глубокая стимуляция мозга. Некоторые ученые считают, что при имплантации электродов в головной мозг электрические токи могут достигать определенных участков мозга, что поможет регулировать мозговые волны и уменьшать тики.
Антистрессовые средства
Считается, что стресс может играть решающую роль в возникновении тика, поэтому врачи рекомендуют антистрессовые мероприятия, которые включают:
легкие упражнения;
творческую игру;
йогу;
медитацию.
Полноценный ночной сон также имеет решающее значение для людей, желающих уменьшить стресс.
Зачастую тики лица являются временными и проходят самостоятельно. Человек должен обратиться к врачу, если он испытывает тик, который длится дольше года.
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