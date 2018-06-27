Стало известно, почему после вина краснеет лицо

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Ваше лицо становится красным после одного бокала вина? Вполне возможно, что причиной этого является реакция на сульфиты. Многие мужчины и женщины сталкиваются с неожиданным и не очень приятным явлением - после употребления одного бокала вина их лицо краснеет. Чаще всего причиной этого бывает аллергическая реакция на один из компонентов вина - сульфиты. Это натуральные консерванты, которые применяются в вине, пиве и сидре, они создаются дрожжами во время брожения, когда сахара конвертируются в алкоголь. Кроме того, сульфиты часто добавляют в вино для того, чтобы предотвратить его порчу. Их воздействие обеспечивается за счёт выделения газа диоксида серы. Именно он и бывает раздражителем, вызывающим такие симптомы, как насморк, ощущение тесноты в грудной клетке и кашель. Кроме того, среди характерных симптомов аллергии на сульфиты покраснения лица, крапивница и расстройства желудка. Как правило, наибольшее количество сульфитов содержится в белых винах, чуть меньше в розовых, потом в красных, пиве, сидре и так далее. Крепкие спиртные напитки имеют самый низкий уровень этих консервантов, поскольку они не подвергаются брожению, а проходят через процесс дистилляции, то есть очищения за счёт нагревания и охлаждения. По статистике, примерно у 1% всех людей на нашей планете имеются подобные проблемы с сульфитами. Причём речь идет не о полноценной аллергической реакции, при которой иммунная система выделяет гистамин в ответ на определённую субстанцию вроде пыльцы, а о повышенной чувствительности. Впрочем, с практической точки зрения симптомы того и другого бывают одинаковыми, включая и наиболее тяжелые формы. Профессиональный врач может определить, идет ли речь об аллергии или чувствительности, то есть неаллергической реакции. Подобного рода реакции тоже представляют опасность, особенно если с ними сталкиваются жертвы астмы. У них чувствительность на сульфиты наблюдается чаще, чем у остальных людей, поскольку диоксид серы раздражает воздушные проходы.