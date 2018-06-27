Льготники смогут получить лекарства на три месяца

Врачи смогут выдавать пациентам?льготникам рецепты на лекарства с длительностью приема до трех месяцев. В категорию граждан, кто сможет воспользоваться приоритетом входят люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой группы, дети?инвалиды, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы.Купить препараты пациенты смогут в аптеках, где действуют льготы. В перечень вошли лекарства для лечения ишемической болезни сердца, хронического бронхита и аллергического ринита. Полный список насчитывает более десятка препаратов. Решение о выдаче рецепта на длительный срок принимается врачом.Такое нововведение особенно актуально для тех, кто надолго уезжает из города в летние месяцы.«Только специалист может оценить состояние здоровья пациента и сделать вывод о том, возможен ли отпуск лекарств на столь длительный срок. Мы призываем пациентов внимательно относиться к рекомендациям врачей и выполнять их», — заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.Врачи будут выписывать рецепты на лекарства с курсом приема до 90 дней только при условии, что препарат можно принимать длительно без вмешательства и корректировки схемы лечения. Медик в праве отказать пациентам, нуждающимся в постоянном наблюдении.«Прошлым летом в Москве было отпущено более трех с половиной миллионов льготных рецептов, а благодаря активной информатизации столичной медицины, подавляющее количество рецептов уже выписывается в электронном виде», — сообщил Алексей Хрипун.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку проследить за наличием лекарств в аптеки. Особенно важно обеспечить всеми необходимыми препаратами льготные категории, заявил глава региона на совещании с зампредами правительства в Красногорске.