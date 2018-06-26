Почему женщины живут дольше мужчин

Жизнь мужчины короче, чем у женщины, подтвердило исследование швейцарских ученых. Согласно их данным, такое «неравенство» наблюдается во всем мире – на долголетие женщин влияют отнюдь не факторы социального благополучия.Исследователи установили, что продолжительность жизни мужчин меньше продолжительности жизни женщин в среднем на 10 лет.Разрыв между сроком жизни мужчин и женщин практически не меняется при изменении социальных и экономических условий, констатировали при этом научные специалисты.Учеными был проведен генетический анализ образцов крови, взятых у более чем 1600 мужчин пожилого возраста. Его результаты позволили исследователям заключить, что более короткая жизнь мужчин связана с наличием у них Y-хромосомы: выяснилось, что мужская хромосома довольно хрупка, а проблемы с ней оказываются фактором развития опасных болезней, в частности, рака.«Самой распространенной изменением является потеря части лейкоцитов Y-хромосомы. Такие мутации возникают в процессе деления соматических клеток и постепенно накапливаются до зрелого возраста. Потеря лейкоцитами хромосомы часто наблюдается именно у пожилых мужчин», - рассказали авторы проекта.