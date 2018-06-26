Почему женщины живут дольше мужчин
Исследователи установили, что продолжительность жизни мужчин меньше продолжительности жизни женщин в среднем на 10 лет.
Разрыв между сроком жизни мужчин и женщин практически не меняется при изменении социальных и экономических условий, констатировали при этом научные специалисты.
Учеными был проведен генетический анализ образцов крови, взятых у более чем 1600 мужчин пожилого возраста. Его результаты позволили исследователям заключить, что более короткая жизнь мужчин связана с наличием у них Y-хромосомы: выяснилось, что мужская хромосома довольно хрупка, а проблемы с ней оказываются фактором развития опасных болезней, в частности, рака.
«Самой распространенной изменением является потеря части лейкоцитов Y-хромосомы. Такие мутации возникают в процессе деления соматических клеток и постепенно накапливаются до зрелого возраста. Потеря лейкоцитами хромосомы часто наблюдается именно у пожилых мужчин», - рассказали авторы проекта.
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