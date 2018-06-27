6 признаков, что телу не хватает кальция

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Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий. Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними. К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот несколько признаков, позволяющих определить, что телу не хватает именно кальция, и возможные пути решения этой проблемы.БессонницаПричина отсутствия сна может крыться не только в постоянном стрессе, но и в недостатке кальция. Дело в том, что этот минерал активно участвует в выработке мелатонина. И наоборот, глубокий сон способствует повышению уровня кальция.Плохая осанкаТут все логично. Недостаток кальция ослабляет ваши кости: естественно, что позвоночник начинает сгибаться, формируя неправильную осанку. Если внезапная сутолость приправлена еще и болью в спине и шее, то в первую очередь нужно добавить в рацион кальций.ПамятьДефицит кальция влияет не только на кости, но и на ваш разум. Плохая память, доходящая до смешного способность забывать слова и даже галлюцинации — вот чем грозит вам недостаток кальция. И напротив, если вы заметили у себя вышеописанные синдромы, попробуйте пропить курс кальция.Нервное состояниеПостоянно чувствуете себя нервным, а вспышку гнева может вызвать вообще что угодно? Скорее всего, дело все в том же дефиците кальция. Нервная система очень зависима от этого минерала: быстрая усталость, рассеянность внимания и беспричинная злость — все от этого.Зубы, ногти, волосыОрганизм стремится восполнить недостаток кальция, забирая его из «второстепенных» частей тела. Волосы при дефиците этого минерала становятся ломкими и тонкими, ногти слоятся (очень неприятное зрелище) и даже зубы дают о себе знать. Все эти признаки должны насторожить вас.Апоплексический ударКальций важен для правильной функции нейромедиаторов. Если вы полностью здоровы и внезапно начали страдать от припадков, то причина может быть только одна: дефицит кальция.Вредные продуктыПомните, что жиры замедляют усвоение кальция, а газированные напитки так и вовсе способны вымывать его из костей. Откажитесь от этих продуктов в первую очередь.Полезные продуктыкунжут (100 г) = 1000 мгсыр (100 г) = 1000 мгтворог (100 г) = 150 мгмолоко (100 г) = 120 мгсметана (100 г) = 100 мгcухая фасоль (100 г) = 150 мгсельдерей (100 г) = 240 мгпетрушка (100 г) = 130 мгминдаль (100 г) = 254 мгфундук (100 г) = 170 мгКурение и кофеОт курения лучше всего отказаться вовсе. Помимо всего прочего, именно табачный дым вызывает серьезную потерю костной ткани. Кофе также вымывает кальций из организма: если вы не в силах ограничить себя в бодрящем напитке, добавляйте туда хотя бы молоко.Сидячий образ жизниДаже привычка проводить выходные на диване может серьезно пошатнуть ваше здоровье. Такой образ жизни наносит большой урон костной ткани, а ведь предотвратить это будет достаточно просто. Нет времени на полноценные тренировки? Ничего страшного, занимайтесь дома. Даже легкой гимнастики по утрам хватит, чтобы остановить вымывание кальция из организма.