Сон может стать причиной диабета и рака
«После ночи, проведенной при свете, инсулиновая резистентность и уровень инсулина были заметно выше, чем после сна в темноте. Если таков эффект всего одной ночи, то результаты постоянного сна при свете должны быть гораздо более печальными», - высказались по данному поводу исследователи.
Диабет второго типа, вызываемый развитием инсулиновой резистентности, может быть предвестником рака – об этом говорят последние научные данные. Было установлено, что в возрасте после 60 лет обнаружение диабета часто предшествует появлению опухолей поджелудочной железы.
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