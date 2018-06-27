Сон может стать причиной диабета и рака

Американские исследователи из медицинской школы Северо-Западного университета пришли к заключению о том, что проводить ночь в условиях освещения крайне вредно для организма, - это чревато развитием опасных последствий в виде серьезных заболеваний. Свои доводы они опубликовали в журнале Sleep. Ночной отдых даже при неярком свете вреден – при этом происходит усугубление инсулиновой резистентности и повышение уровня инсулина в крови. Инсулинорезистентность, напомнили специалисты, является обменным нарушением, на фоне которого растет вес и развиваются сердечно-сосудистые отклонения, а также диабет второго типа. Эксперименты с участием 20 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 40 лет, которые спали в клинике под наблюдением врачей, продемонстрировали: только сон в полной темноте может считаться здоровым. В частности, во время испытаний одну ночь участники проводили при неярком освещении в 100 люкс (считается нормой освещения для прихожих или на лестнице). Данные проводившейся людям полисомнограммы, а также пробы крови и ее анализ позволили ученым сделать вывод о том, что даже одна ночь в условиях освещения способны привести к драматическим для организма процессам.«После ночи, проведенной при свете, инсулиновая резистентность и уровень инсулина были заметно выше, чем после сна в темноте. Если таков эффект всего одной ночи, то результаты постоянного сна при свете должны быть гораздо более печальными», - высказались по данному поводу исследователи.Диабет второго типа, вызываемый развитием инсулиновой резистентности, может быть предвестником рака – об этом говорят последние научные данные. Было установлено, что в возрасте после 60 лет обнаружение диабета часто предшествует появлению опухолей поджелудочной железы.