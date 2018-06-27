5 признаков того, что ваши родинки надо срочно показать врачу

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Меланома – самый опасный из всех разновидностей рака. И, к сожалению, встречается не так уж и редко – рак кожи на третьем месте по распространенности. К счастью, болезнь поддается лечению, особенно в том случае, если удалось обнаружить ее на самых ранних стадиях. Главным сигналом заболевания являются родинки, изменившие размер и форму, а также пятна, неожиданно появившиеся на коже Мы собрали пять самых главных признаков того, что с вашими родинками что-то не так и надо срочно обратиться к врачу.СимметричностьЗдоровая родинка – симметричная родинка. Если же одна ее часть значительно больше другой, если форма ее половинок сильно различается – родинка может быть злокачественной и лучше показать ее врачу.ЦветСветлая, равномерно окрашенная – вот признаки здоровой родинки. Если же ваши «отметинки» вдруг потемнели или если они неоднородного окраса – обратитесь к врачу, это может быть опасным признаком!РазмерОпределить безопасный размер очень просто: приложите к родинке тупой конец обычного простого карандаша. Если ваша родинка меньше – все в порядке, а вот если ее края размер превышает диаметр карандаша, лучше проверить ее здоровье у врача.Четкость границЗдоровая родинка всегда имеет четко очерченные края и выраженные границы. А вот если вы заметили, что у некоторых из ваших родинок границы стали размытыми, а края – трудноразличимыми, срочно обратитесь к врачу!ПеременыЛюбые изменения цвета, формы или размера привычной родинки – повод обратиться к дерматологу. В норме родинки не должны изменяться – если это произошло, лучше проконсультироваться со специалистом.