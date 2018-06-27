5 признаков того, что ваши родинки надо срочно показать врачу
Симметричность
Здоровая родинка – симметричная родинка. Если же одна ее часть значительно больше другой, если форма ее половинок сильно различается – родинка может быть злокачественной и лучше показать ее врачу.
Цвет
Светлая, равномерно окрашенная – вот признаки здоровой родинки. Если же ваши «отметинки» вдруг потемнели или если они неоднородного окраса – обратитесь к врачу, это может быть опасным признаком!
Размер
Определить безопасный размер очень просто: приложите к родинке тупой конец обычного простого карандаша. Если ваша родинка меньше – все в порядке, а вот если ее края размер превышает диаметр карандаша, лучше проверить ее здоровье у врача.
Четкость границ
Здоровая родинка всегда имеет четко очерченные края и выраженные границы. А вот если вы заметили, что у некоторых из ваших родинок границы стали размытыми, а края – трудноразличимыми, срочно обратитесь к врачу!
Перемены
Любые изменения цвета, формы или размера привычной родинки – повод обратиться к дерматологу. В норме родинки не должны изменяться – если это произошло, лучше проконсультироваться со специалистом.
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Добавил klava в категорию Онкология
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