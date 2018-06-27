Точки перед глазами могут говорить о скорой слепоте

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Почему вроде бы невинные вспышки в глазах могут быть ранним симптомом внезапной слепоты? Особенно она угрожает близоруким людям. Изначально Джилл Хадсон из Англии заметила странную тень в углу при обзоре. Она несколько раз моргнула, но тень не исчезла. Однако на следующее утро сразу после пробуждения, когда женщина после сна потянулась и зевнула, она осознала, что лишилась трети всего зрение в левом глазу. Уже через полчаса Джилл вместе с мужем ожидали приёма офтальмолога в местной больнице. Женщина опасалась, что перенесла инсульт, ее сердце бешено колотилось, она постоянно вспоминала странные вспышки в глазах, которые наблюдала в течение последней пары месяцев. Как и многие другие люди Джилл не обращала на эти вспышки никакого внимания, хотя они могут быть ранним симптомом очень тяжелого состояния. Речь идет отслоение сетчатки, при которой спасти зрение человеку может помочь только быстрая операция. К счастью, Джилл оказалась в числе счастливчиков, получив подобную хирургическую процедуру. Среднестатистический риск развития отслоения сетчатки достаточно низок, он составляет приблизительно 1 к 10 000, хотя с возрастом это соотношение снижается до 1 к 5 000. Но существует один очевидный дополнительный фактор риска - миопия или близорукость. А Джилл и была близорукой с самого рождения. Чем выше степень близорукости, тем больше напряжение внутри глазного яблока, в результате которого оно приобретает форму яйца, а не шара. Всё это намного увеличивает риск отслоения сетчатки, который вырастает до 1 к 20. С учётом роста количества жертв близорукости повышается и общий риск этого опасного заболевания. Вспышки перед глазами, тень во взоре или своего рода «занавески», которые движутся у вас перед глазами, точки или линии, внезапно возникающие перед вами, всё это может свидетельствовать о симптомах отслоения сетчатки.