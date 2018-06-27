Религиозность продлевает жизнь

Ученые из Ohio State University в Колумбусе утверждают, что продолжительность жизни верующих мужчин и женщин больше, чем у людей, не склонных к религии.К таким выводам эксперты пришли по результатам двух исследований, в процессе которых они анализировали содержание некрологов и продолжительность жизни умерших граждан.В ходе первого исследования было проанализировано более 500 некрологов, опубликованных с января по февраль 2012 года. Анализ данных показал, что религиозные люди жили на 9,45 лет дольше, чем те, чья конфессиональная принадлежность не указывалась в некрологе. После учета пола и семейного положения этот показатель снизился до 6,48 года.Второе исследование основывалось на данных почти 1100 некрологов, опубликованных с 2010 по 2011 год. Согласно полученным данным, продолжительность жизни религиозных людей была на 5,64 года длиннее, а если с учетом пола и семейного положения — на 3,82 года.При этом волонтерской и общественной деятельностью можно было бы объяснить, с некоторой натяжкой, только год из этих дополнительных лет. По мнению ученых, дело, скорее, в том, что верующие чаще, чем нерелигиозные люди, ведут здоровый образ жизни — хотя бы в том, что касается курения и алкоголя.