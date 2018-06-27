Витамином можно снизить вероятность рака груди в 5 раз

Согласно заключению американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, выяснили, что витамин D способствует снижению риска развития рака груди в пять раз. По словам исследователей, полученные ими результаты дополняют эпидемиологические сведения о наличии связи между недостатком витамина D и появлением злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Ученые установили: витамин D дает существенный профилактический эффект в отношении рака груди, содержась в крови на уровне не менее 60 нг на 1 мл. Эта корреляция была установлена в ходе четырехлетних наблюдений за 3325 женщинами моложе 55 лет. Участниц поделили на группы в зависимости от содержания кальцифедиола в крови. Эти данные сопоставили со случаями рака груди, который был диагностирован за период исследования. Оказалось, что у тех женщин, в крови которых наблюдался высокий уровень кальцифедиола, вероятность появления онкологического заболевания была существенно меньше. Врачи и раньше считали витамин D важным для женского здоровья, но здоровой дозой этого витамина считалось количество 600-800 МЕ (международных единиц) в день. Медики предостерегали: превышение безопасной дозы витамина D чревато развитием ряда нарушений, таких как тошнота, запор, проблемы с сердечным ритмом и повреждение почек. В этот раз ученые констатировали: для достижения требуемого уровня витамина в крови необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами МЕ в день. Солнечные ванны в течение 10-15 минут в день позволяют снизить это количество.