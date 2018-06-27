Йога и медитация могут портить людей
«После выполнения медитативных практик и упражнений на повышение осознанности добровольцы имели более высокое мнение о себе»,
- сообщили исследователи об обнаруженном ими эффекте.
Прежде чем прийти к подобному заключению, авторы проекта неделями наблюдали за группами (93 человека и 162 человека) которые занимались йогой и медитацией. После занятий с участниками проводилось анкетирование, позволявшее определить их самооценку. В итоге ученые заметили: и йога, и медитация побуждают людей чрезмерно концентрироваться на себе, и в этом было мало хорошего.
«Йога и медитации заставляют людей сосредотачиваться на личных проблемах и ощущениях, а также придавать огромное значение самосовершенствованию, что может повышать их степень эгоизма. Люди становятся более поглощенными собой»,
- отметили научные специалисты.
В то же время ученые не отрицают положительного воздействия йоги на психику и даже на иммунитет человека.
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