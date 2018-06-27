Йога и медитация могут портить людей

Новое исследование ученых из Саутгемптонского университета (Великобритания) представило данные, которые говорят о том, что упражнения по йоге и медитации дают негативный психологический эффект. В частности, ученые выяснили, что практикующие их люди отличаются эгоизмом и неоправданной самоуверенностью.«После выполнения медитативных практик и упражнений на повышение осознанности добровольцы имели более высокое мнение о себе»,- сообщили исследователи об обнаруженном ими эффекте.Прежде чем прийти к подобному заключению, авторы проекта неделями наблюдали за группами (93 человека и 162 человека) которые занимались йогой и медитацией. После занятий с участниками проводилось анкетирование, позволявшее определить их самооценку. В итоге ученые заметили: и йога, и медитация побуждают людей чрезмерно концентрироваться на себе, и в этом было мало хорошего.«Йога и медитации заставляют людей сосредотачиваться на личных проблемах и ощущениях, а также придавать огромное значение самосовершенствованию, что может повышать их степень эгоизма. Люди становятся более поглощенными собой»,- отметили научные специалисты.В то же время ученые не отрицают положительного воздействия йоги на психику и даже на иммунитет человека.