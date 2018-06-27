Как собрать аптечку для отпуска, рассказали специалисты

Рекомендации будущим отпускникам дали представители страховых медицинских организаций. Они составили перечень болезней, которые чаще других возникают на отдыхе, и посоветовали, как составить отпускную аптечку.Те, кто имеют хронические заболевания, должны взять свои стандартные лекарства в таком количестве, чтобы их хватило на весь отпуск. Ведь в новом месте нужных медикаментов может не оказаться или их цена будет неприемлемой. Страдающим повышенным давлением врачи рекомендуют взять с собой не только таблетки, но и тонометр.Чтобы не стать жертвой акклиматизации и смены часовых поясов, медики советуют начать подготовку к отпуску заранее. Например, начать сдвигать время сна таким образом, чтобы оно совпало с теми условиями, которые ждут в отпуске.Для тех, кто любит морские путешествия, но не очень хорошо их переносит, рекомендуется положить в аптечку таблетки от укачивания. Они также пригодятся при авиаперелете или длительной автомобильной экскурсии, пишет «Российская газета». Также с собой нужно взять жаропонижающее и противовоспалительное средства, например, ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен, парацетамол. Сюда же можно добавить капли в нос и противовоспалительные капли для ушей и глаз.Для любителей разнообразной еды в незнакомой стране врачи дают хороший совет - во время одного приема пищи в тарелке должно быть не больше трех продуктов. Ну а тем, у кого наступили последствия чревоугодия, нужно принять панкреатин (улучшая пищеварение), активированный уголь и энтеросгель (при пищевом отравлении).Обязательны в аптечке путешественника и антигистаминные препараты. Эта рекомендация распространяется даже на тех, у кого нет аллергии, ведь она может возникнуть внезапно в новой обстановке. Понадобятся такие препараты и при укусах насекомых или ожоге медузы.В стандартный набор также входят обезболивающие средства. Они помогут при головных, зубных болях, ушибах и травмах. Самые простые – те же парацетамол, ибупрофен, аспирин. Можно взять с собой мазь или гель от ушибов и растяжений, а также йод, перекись водорода и мирамистин. При путешествии в жаркие страны обязателен крем от солнца и противоожоговые кремы и пенки.Специалисты отмечают, что чаще всего россияне в отпуске подхватывают простудные заболевания, ОРВИ и бронхиты. Также случаются травмы различной степени тяжести, воспаление глаз и ушей при попадании воды, пищевые отравления и желудочно-кишечные инфекции, перегрев на солнце и солнечные ожоги. Нередки зубные боли и обострения стоматологических заболеваний, различные аллергии, укусы змей и клещей, обострения сердечно-сосудистых заболеваний.