Развенчано 5 общих мифов о старении

В то время как старение является естественным процессом среди всех живых организмов, многие люди опасаются его неопределенности. Неспособность составить правильное представление о старении, конечно, также не помогает. Вот 5 основных мифов, в которые стоит перестать верить.Привычки не имеют значения, поскольку генетика диктует все«Как вы проживаете свою жизнь, что потребляете, и, самое главное, как вы думаете, имеет большее влияние, чем гены, — утверждает специалист по борьбе со старением доктор Кристофер Калапай (Christopher Calapai). — Ваши гены могут измениться в зависимости от диеты, физических упражнений, медитации и воздействия химических веществ».Например, даже если у человека есть генетический риск развития болезни Альцгеймера, он не должен игнорировать изменяемые факторы риска, такие как физическая активность, психологическое состояние, курение, ожирение и т. д., которые могут иметь огромное значение в долгосрочной перспективе.Лица пожилого возраста не интересуются сексомСогласно последнему опросу National Poll on Healthy Aging (NPHA), большинство американцев из возрастной группы 65–80 лет считают, что секс важен для их качества жизни. Почти 2/3 респондентов сообщили, что они заинтересованы в сексе.Эректильная дисфункция или сухость влагалища могут возникать из-за связанных с возрастом проблем со здоровьем и приема лекарств, что, в свою очередь, часто снижает сексуальную активность. Несмотря на это, опыт в сочетании с использованием вспомогательных веществ (лубрикантов, лекарств) — это факторы, которые могут увеличить сексуальную удовлетворенность, даже когда человек становится старше.Когда мы стареем, мозг прекращает производство новых клетокНедавнее исследование показало, что новые клетки были сформированы в мозгу взрослых людей в возрасте 79 лет. «Мы установили, что пожилые люди имеют аналогичную способность создавать тысячи новых нейронов гиппокампа из клеток-предшественников, как это делают молодые люди», — подчеркнула ведущий автор исследования доктор Маура Болдрини (Maura Boldrini). По мнению исследователей, причина, по которой некоторые люди испытывают снижение мозговой активности по мере взросления, объясняется нарушением кровотока. М. Болдрини подчеркнула важность физической активности и умственных нагрузок в снижении риска когнитивного спада.Физические упражнения небезопасны для пожилых людейФизическая активность настоятельно рекомендуется людям любого возраста. Лицам старшего возраста также требуются регулярные упражнения с адекватными мерами предосторожности для снижения риска падений, предотвращения потери костной ткани и мышц, уменьшения выраженности симптомов существующих проблем, таких как сахарный диабет и многое другое.«Существует распространенный миф о том, что стареть — значит становиться дряхлым, — отметила доктор Чханда Дутта (Chhanda Dutta), руководитель отделения клинической геронтологии Национального института по проблемам старения (National Institute on Aging), США. — Это неправда. Некоторые люди в свои 70, 80 и 90 лет проходят марафоны и становятся бодибилдерами».Люди неизбежно становятся грустными или подавленными, когда стареютПо словам доктора Роберта Роки (Robert Roca), председателя Совета Американской психиатрической ассоциации по гериатрической психиатрии (American Psychiatric Association’s Council on Geriatric Psychiatry), депрессия в старости часто вызвана потерей. «Они теряют близких или друзей, теряют свою личность, потому что они уходят на пенсию, их физическая сила снижается, и они не могут делать столько действий, сколько раньше».Однако он добавил, что это не норма старения, поскольку пожилые люди не более склонны к депрессии, чем молодые. Обращение за помощью и правильный скрининг депрессии поможет лицам пожилого возраста получать поддержку и жить гораздо более активной и счастливой жизнью.