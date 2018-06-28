Как есть сало с маслом и худеть: ответ диетологов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты предлагают проверить эффективность кетогенной диеты на себе.Высокожирная кетогенная диета только начинает набирать популярность, но уже многим людям удалось достичь желаемых результатов в похудении именно с ее помощью.Казалось бы, раньше все думали, что для быстрого избавления от лишних килограммов нужно, как минимум, голодать и реже подходить к холодильнику. Но теперь нам доступна кетогенная диета, включающая в себя много довольно жирных продуктов, отлично насыщающих и помогающих худеть.Суть кетогенной диетыФормула этой методики питания для обретения желанной фигуры выглядит следующим образом: углеводы - 10%, белки - 20%, жиры - 70%.Несмотря на очень большое количество жиров, как может показаться на первый взгляд, диета действительно эффективна.Разрешается есть такие продукты: любое мясо, сало, рыба, морепродукты, орехи, овощи, яйца, молочные и кисломолочные продукты с высоким содержанием жиров, твердый сыр, творог, все без исключения растительные масла и сливочное масло, кофе и чай.Нельзя на кетогенной диете: сахар, зерновые, бобовые, фрукты, картофель, морковь, диетический творог, подливы и магазинные соусы.Желательно, чтобы худеющий больше двигался в течение дня и пил не менее 1,5 литров очищенной минеральной воды без газа.Также, авторы кетогенной диеты не советуют поздно ужинать, потому как жирные, а особенно - мясные, блюда долго усваиваются в желудочно-кишечном тракте. И если поесть прямо перед сном, то за ночь ваш организм не успеет отдохнуть, от чего утром вы будете себя неважно чувствовать.Если соблюдать правила кетогенной диеты и при этом не переедать, то за неделю можно будет избавиться от 3-5 лишних килограммов. А у людей с большой массой тела процесс похудения будет еще более стремительным.