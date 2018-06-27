Эти специи обладают мощными очищающими свойствами

С их помощью можно очистить организм от всех вредных веществ.Натуральные специи предназначены для использования в кулинарии, но, как оказалось, они способны не только улучшить вкусовые качества блюд, а и помочь организму человека избавиться от всего "мусора", который в нем накопился.Необязательно употреблять специи килограммами, достаточно добавлять в каждое блюдо щепотку того или иного пряного растения, чтобы получить от него максимум пользы. Главное - пользоваться специями постоянно.Диетологи назвали самые полезные для здоровья специи, которые обладают мощными очищающими свойствами:Барбарис - очищает печень от паразитов, расщепляет жиры в сосудах и способствует очищению крови.Гвоздика - дезинфицирует органы дыхания, избавляя их от патогенных микроорганизмов и бактерий, а также легко расправляется с грибками, инфекциями и вирусами.Душица - обладает приятным ароматом, если добавить ее в чай, и борется с паразитами внутри организма.Корень имбиря - эффективно устраняет гельминтов из кишечника и других паразитов из легких.Кинза - одна из самых популярных трав, используемых в приготовлении соусов и блюд из мяса, которая обладает очищающим свойством и активно борется с паразитами.Корица - устраняет бактерии из кишечника и не теряет своих свойств даже после длительной тепловой обработки.Соответственно, если регулярно употреблять пищу, приправленную натуральными специями, перечисленными выше, то можно не беспокоиться о том, что в организме могут задержаться токсины и прочие вредные вещества.