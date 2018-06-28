Названы летние ягоды, которые помогут быстро похудеть

Если вы хотите быстро похудеть — стоит сделать выбор в пользу ягод.Они легко усваиваются и не перегружают организм. Делимся списком самых полезных для потери веса. С ними можно сбросить лишние килограммы и одновременно получить хорошее сочетание питательных веществ.КлубникаАроматная и вкусная клубника может стать отличной альтернативой сладким десертам. Эта ягода переполнена полезными микроэлементами, выводит из организма вредные соли и лишнюю жидкость. Свежая клубника питает клетки организма и способствует быстрому сжиганию жиров. Не зря на ее основе придумано множество диет для быстрого похудения.Поэтому, если есть желание быстро и при этом вкусно худеть, регулярно устраивайте разгрузочные дни с клубникой. При диетическом режиме питания можно съедать в день до 1-1,5 свежих ягод. А для еще большей эффективности при этом лучше пить много воды или зеленого чая, конечно же, без добавления сахара.БарбарисВ составе барбариса содержится целый комплекс полезных веществ, которые не только насыщают организм витаминами, но и помогают ему сжигать жиры. Кислые ягоды барбариса считаются одними из самых низкокалорийных, поэтому и рекомендованы для включения в рацион многими диетологами.Если вам не по вкусу кислота этих ягод, готовьте из барбариса отвары, чаи и настои. Можете также добавлять ягоды барбариса в любимые низкокалорийные десерты, готовить на их основе морсы и освежающие летние коктейли. Такие вкусные напитки и блюда помогут не только в борьбе с лишними килограммами, но и позволят очистить организм от шлаков.ЗемляникаЖенщины, которые стараются похудеть, должны включить в свой рацион эту летнюю ягоду. По своему составу земляника считается кладезем витаминов, микроэлементов и клетчатки. Ароматная ягода также богата железом, благодаря чему оказывает положительное воздействие на процессы кроветворения и работу сердечно-сосудистой системы. Помимо полезного состава, земляника существенно ускоряет обменные процессы в организме.Введение этой полезной ягоды в рацион при похудении способствует более интенсивному сбросу лишнего веса. Если вы хотите быть в форме и выглядеть прекрасно, не оставьте без внимания эту вкусную лесную ягоду.МалинаО том, что летом нужно есть как можно больше малины, все из нас слышали с раннего детства. Эта сочная и ароматная летняя ягода считается одним из самых лучших средств в лечении вирусных заболеваний и простуды. Но оказывается, что на этом вся польза малины не ограничивается. Кроме того, что ягода переполнена важным для организма витамином С, в ней содержатся и большие запасы микроэлементов, которые ускоряют процесс расщепления жира.Свежие ягоды малины не повышают уровень сахара в крови, поэтому могут стать самым вкусным летним угощением для диабетиков. Одна горстка малины способна одновременно и утолить чувство голода и поспособствовать сбросу лишних калорий. А что может быть лучше в условиях жесткой диеты?ЕжевикаЕжевика является рекордсменом по содержанию органических кислот, витаминов, пектинов и полезных микроэлементов. Вкусная кисло-сладкая ежевика способствует нормализации пищеварительного процесса, оказывает эффективное противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Но помимо всех этих свойств, ежевика особенно ценна в качестве продукта для похудения. Конечно, больше пользы организму принесут именно свежие ягоды.Их можно добавлять в любимые фруктово-ягодные салаты, смузи и коктейли. Если вы придерживаетесь правильного и диетического питания, можете на основе ежевики приготовить также вкусные соусы и десерты. Блюда с ее добавлением получаются очень вкусными интересными.ВишняОказывается, что и эта сочная и кисловатая ягода считается эффективным средством, которое может значительно снизить калорийность блюд. Кроме минимального количества калорий вишня также способна обогатить организм уникальными минералами и витаминами. Вишня содержит полезные вещества, которые нельзя встретить в других ягодах. В ней имеются пигменты и пектины, фруктоза и глюкоза, редкие органические кислоты. Она способствует сжиганию подкожных жиров и прекрасно утоляет жажду.Поэтому, если вы хотите иметь идеальную фигуру, готовьте на основе вишни смузи освежающие напитки и коктейли. Ешьте свежие ягоды в течение дня, и тогда проблемы с весом вам будут не страшны!Красная и черная смородинаТак как красная и черная смородина обладают схожими свойствами, они одинаково хороши для похудения. В этих небольших по размеру ягодах содержится много витамина С и А, различные кислоты и минералы, которые стимулируют пищеварительные процессы и способствуют выведению из организма холестерина. Красная и черная смородина ускоряют обмен веществ, поэтому и лишние килограммы уходят намного быстрее. В составе ягод имеются также и активные элементы, влияющие на работу мозга.Смородину можно есть в свежем виде, добавлять в салаты, готовить на ее основе соусы, смузи, морсы и витаминные коктейли. Любое блюдо с ее добавлением становится не только вкусным, но еще и максимально полезным для организма.АрбузЭта огромная ягода состоит из большого количества воды и при этом содержит минимальное количество углеводов. Арбуз увлажняет организм и обеспечивает его мгновенной энергией. Благодаря своему уникальному и богатому составу эта сочная ягода улучшает пищеварение и быстро выводит токсины из организма, способствуя тем самым здоровой потере веса. Есть такую ягоду можно в свежем виде в качестве десерта или добавлять в салаты. Не менее вкусным получается арбуз, приготовленный на гриле.