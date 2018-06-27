Медики рассказали, какие люди чаще страдают от инсультов

Трудности с засыпанием могут привести к данному состоянию.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили: люди с нарушениями сна чаще подвергаются сосудистому нарушению, с которыми связана высокая вероятность сердечного приступа или инсульта.Наличие нарушений сна делает человека более подверженным появлению мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий – это нарушение сердечного ритма, связанное со сбоями в нормальном перекачивании крови.Анализ четырех исследований, в которых были учтены данные более 14 миллионов пациентов, показал: люди, которые плохо спят по ночам, на треть чаще страдают мерцательной аритмией, чем не имеющие проблем со сном.«Регулярный прерывистый ночной сон или трудности с засыпанием могут привести к данному состоянию, так как подобные проблемы являются постоянным стрессом для сердца, вызывающим в нем электрические изменения. Данная проблема, вероятно, связана с нарушением стадии глубокого сна»,- поделились мнением авторы работы.Они считают, что людей с нарушениями сердечного ритма следует наблюдать с особым тщанием, так как эти пациенты подвергаются особому риску пострадать от сердечного удара или инсульта.