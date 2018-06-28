Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах

Медики предупредили отдыхающих об опасности, подстерегающей их на водоемах.Впереди украинцев ждут четыре дня выходных, а это значит, что многие будут проводить время на природе или пляже.По словам врачей-инфекционистов, риск заразиться инфекциями повышается вместе с температурой воздуха и не только. Поэтому купаться в запрещенных местах и в водоемах, которые перед началом сезона не прошли санитарно-эпидемиологическую проверку, нельзя.Что можно подхватить в открытом водоеме?Острая кишечная инфекция. Это общее понятие инфекционных заболеваний, включающее в себя большой послужной список: дизентерия, норовирус, энтеровирус, аденовирусная кишечная инфекция, эшерихиозы. Некоторых из этих инфекций могут привести к тяжелым последствиям. Проявляются они довольно известными симптомами: боли в животе, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость в теле и плохой аппетит.Лептоспироз. Заболевание относится к категории тяжелых бактериальных инфекций. Ее характерные признаки: высокая температура тела, рвота, понос, озноб, покраснение глаз, сыпь по телу, иногда кожа приобретает желтушный оттенок.Протозойная инфекция. Врачи выделяют такие заболевания, как лямблиоз, балантидиаз, амебиаз. Инфекционные амебы поражают желудочно-кишечный тракт и могут проявиться аналогичными симптомами, как в случае с язвенным колитом. При заражении лямблиями симптомы могут не появиться вообще, либо будут схожими с признаками кишечного отравления.Шистосомозный дерматит или его более распространенное название "Зуд купальщика". После купания на теле может появиться сыпь, которая будет сильно чесаться и приносить дискомфорт.Глистные инвазии, например, аскаридоз. Личинки аскариды попадают в кишечник из загрязненного водоема и вызывают такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, резкое снижение массы тела. Иногда аскаридоз проявляется в виде аллергической сыпи. А если глисты попали в легкие, то могут тревожить сухой кашель, мокроты с кровью, боли за грудиной, одышка, высокая температура тела.Соблюдайте нормы поведения и безопасности, когда отдыхаете вблизи с открытым водоемом, а также прислушайтесь к рекомендациям медиков и тогда ваше времяпрепровождение на свежем воздухе не будет омрачено поездкой в инфекционную больницу или травмпункт.