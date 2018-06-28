Холодные руки и ноги: причины и методы борьбы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В большинстве случаев с проблемой холодных рук и ног сталкиваются женщины. Это явление обусловлено их физиологией. Обычно согреть руки и ноги до ощущения комфорта удается плохо, даже несмотря на теплые перчатки или шерстяные носки. Тем не менее, этим предметами обихода не стоит пренебрегать. А еще лучше купить тапочки и все время держать ноги в них. Дело в том, что «холодная кровь» в руках и ногах объясняется действием гормонов.Синдром холодных рук и ног — причины возникновенияПроблемы с кровоснабжением являются предвестниками ухудшения общего самочувствия и вместе с тем причиной холода в руках и ногах, а также появления венозных «звездочек» и «сеточек». Последние свидетельствуют о начале варикозной болезни.Застой крови в ногах является результатом сидячего и малоподвижного образа жизни, вследствие которого ноги быстро устают и болят. Чтобы кровь не застаивалась, человеку необходимо регулярно делать зарядку, бегать, ходить, двигаться.Бывает, что причинами возникновения синдрома холодных рук и ног становятся не внешние факторы, а внутренние. В частности, это нарушение обмена веществ. Нередко результатом этих процессов является избыточный вес, который оказывает существенную нагрузку на ноги. Тогда кровоток в нижних конечностях сначала замедляется. Позже начинаются более серьезные проблемы с ногами. Например, варикоз, тромбофлебит и т.д.Если есть подозрения по поводу нарушений гормонального фона, следует обязательно пройти необходимое обследование и в случае надобности — курс лечения. При этом не нужно забывать заниматься посильными физическими упражнения, если против этого не возражает лечащий врач. Идеальной физнагрузкой считается плавание.Эффективные профилактические методы для укрепления сосудов ног1. Использование лечебных средств, которые способствуют укреплению стенок сосудов: мази, кремы, гели, бальзамы и т.д.2. Использование специального бандажа или компрессионного белья во время беременности. В этот период нужно носить удобную, лучше ортопедическую, обувь и выполнять гимнастику, способствующую укреплению сосудов ног.3. Не рекомендуется носить обувь на высоких каблуках более четырех часов подряд. Очень вредна некомфортная обувь, которая стягивает или сдавливает ноги, особенно, если она с тугими шнурками, застежками и т.д.4. Не следует все время сидеть в одной позе. Периодически нужно менять положение тела.5. После длительного пребывания на ногах (ходьба, бег, стояние), в том числе и сидения, ноги следует поднимать вверх и удерживать так в течение 10-15 минут. Благодаря тому, что ступни оказываются поднятыми выше бедер, нормализуется кровоток.6. Прибегать к массажу. Если есть возможность, посещать или вызывать на дом массажиста, либо растирать ступни самостоятельно, либо ходить по траве, небольшим гладким округлым камешкам, специальным массажным коврикам.