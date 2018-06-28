Как мужчине справиться с облысением?

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Первую половину своей жизни практически все мужчины могут похвастаться отличной, густой шевелюрой, независимо от ее длинны и цвета. Этот факт воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся, пока в один, далеко не прекрасный день, мы обнаруживаем наметившиеся залысины, отмечаем замедление роста волос или их обильное выпадение. Конечно же, мы паникуем и начинаем искать выход из сложившейся ситуации, но что действительно можно сделать?Сразу хочу отметить, что облысение и выпадение волос напрямую связано с состоянием здоровья мужчины. Поэтому чтобы остановить данный процесс необходимо пройти соответствующее медицинское обследование и проконсультироваться с врачом (трихологом). Самостоятельно мы можем только улучшить внешний вид волос и несколько ускорить их рост, так что на повестке дня реальные, а главное, доступные всем и каждому средства для улучшения роста волос.Ученые утверждают, что скорость роста волос заложена в каждом человеке на генетическом уровне, и добиться значительного увеличения их длинны — практически невозможно. Тем не менее, некоторые факторы, прежде всего, полезные минеральные вещества и витамины, могут повлиять на этот показатель. Если со здоровьем все в порядке, то стимулировать рост волос может прием специализированных витаминных комплексов, имеющих в своем составе кальций, магний, цинк, железо, селен, медь и йод или же витаминов А, В и Е по отдельности. Чтобы правильно подобрать курс витаминов или натуральных биологически-активных добавок, требуется предварительная консультация трихолога. Когда нет такой возможности, необходимо тщательно изучить их состав и остановиться на наиболее натуральных.На скорость роста волос очень сильно влияет эмоциональное состояние, образ жизни и климатические особенности места проживания. Учитывая это, залогом здоровья волос могут стать вовсе не дорогостоящие средства для улучшения роста волос, а отказ от вредных привычек, регулярные занятия спортом, повышение собственной стрессоустойчивости за счет продуктов питания. Пейте не менее 1,5 л воды в сутки, употребляйте в пищу белок, сезонные овощи и фрукты.Существуют также косметические средства для улучшения роста волос. Но прежде чем покупать какие-то ампулы, сыворотки и маски, нужно подобрать правильный шампунь. Он выбирается с учетом особенностей кожи головы, а не волос. Лучше не приобретать средства два в одном, а купить шампунь и маску. Несомненным лидером среди косметических продуктов являются натуральные масла — репейное и оливковое. Они не просто успокаивают, питают кожу головы, но и способствуют ускорению роста волос и повышению степени густоты шевелюры. Мужчинs не относятся к свои волосам так трепетно, как женщины, но и они знают, что правильный уход за собой позволит всегда быть на высоте.