Как оставаться здоровым в современном мире

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В современном мире сложно остаться здоровым. Постоянные стрессы, недостаток движения, вызванный необходимостью быстро добраться до работы или по делам, домой и так далее, на расстояния, которые совсем не комфортно проходить пешим порядком. Работа может отстоять от дома на 10 и более километров. Даже 5 километров — это час ходьбы, разве мы можем позволить себе час неторопливой ходьбы до работы и час обратно? При том, что на улице то -20 то +30? И поток машин «озонирует» воздух вдоль пешего маршрута… Проще и быстрее доехать на транспорте, кому — машиной, кому еще чем-то.Спортом для здоровья заниматься в возрасте после 30-40 лет у нас в стране как-то не особо сильно принято. Хотя, конечно, все больше людей посвящают своему здоровью свое свободное время, понимая, что инвестиции в здоровье — это лучший вид инвестиций. Вложив сейчас время в свое здоровье (время на работу на тренажерах, на прогулки, езду на велосипеде, лыжи и так далее) мы сэкономим деньги на таблетках и процедурах в будущем, а также время на лечение.Избыточный вес уже становится нормой. Сидим как попало, едим что попало в любом количестве, движемся только чтобы пересесть с места на место. Как при такой жизни сохранить здоровье до 60-70 лет? Даже в 25-30 лет у многих уже появляются проблемы со здоровьем.Большинство встречающихся на жизненном пути людей имеют те или иные проблемы со здоровьем, и более 60-70 процентов этих проблем так или иначе связаны с позвоночником. И если запустить ситуацию, то проблемы со временем только усугубятся.Что значит запустить свое здоровье? Для этого нужно делать то же самое, что вы всегда делали и ничего нового. Есть что попало, двигаться поменьше, в общем, вести обычный, «нормальный» образ жизни.А наш позвоночник — это собственно основа нашего здоровья. Ему нужен уход, его нужно стимулировать, потихоньку, легонько править, желательно грамотно, без фанатизма, но сильно и уверенно.Уже в 14-15 лет дети имеют сколиоз, и если вовремя не обратится к специалисту, то обычный сколиотический изгиб позвоночника, который можно в этом возрасте устранить за 4-5 сеансов, перерастет в нечто большее, с изменениями в мышечном и связочном аппарате, изменениями в теле позвонков, проблемами с межпозвоночными дисками. И тогда уже будет нужно сеансов 12-15, а при запущенных состояниях может понадобится даже не один цикл коррекций.Поэтому тем, кому важно, чтобы их тело позволяло наслаждаться жизнью как в молодости, так и на старости лет, нужно регулярно заниматься спортом — кому-то подойдет плавание, кому-то йога, кому-то кроссфит, кому-то бег, танцы, езда на велосипеде и т.п. Ищите ту физическую активность, которая будет доставлять вам удовольствие.