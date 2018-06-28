Как оставаться здоровым в современном мире
Спортом для здоровья заниматься в возрасте после 30-40 лет у нас в стране как-то не особо сильно принято. Хотя, конечно, все больше людей посвящают своему здоровью свое свободное время, понимая, что инвестиции в здоровье — это лучший вид инвестиций. Вложив сейчас время в свое здоровье (время на работу на тренажерах, на прогулки, езду на велосипеде, лыжи и так далее) мы сэкономим деньги на таблетках и процедурах в будущем, а также время на лечение.
Избыточный вес уже становится нормой. Сидим как попало, едим что попало в любом количестве, движемся только чтобы пересесть с места на место. Как при такой жизни сохранить здоровье до 60-70 лет? Даже в 25-30 лет у многих уже появляются проблемы со здоровьем.
Большинство встречающихся на жизненном пути людей имеют те или иные проблемы со здоровьем, и более 60-70 процентов этих проблем так или иначе связаны с позвоночником. И если запустить ситуацию, то проблемы со временем только усугубятся.
Что значит запустить свое здоровье? Для этого нужно делать то же самое, что вы всегда делали и ничего нового. Есть что попало, двигаться поменьше, в общем, вести обычный, «нормальный» образ жизни.
А наш позвоночник — это собственно основа нашего здоровья. Ему нужен уход, его нужно стимулировать, потихоньку, легонько править, желательно грамотно, без фанатизма, но сильно и уверенно.
Уже в 14-15 лет дети имеют сколиоз, и если вовремя не обратится к специалисту, то обычный сколиотический изгиб позвоночника, который можно в этом возрасте устранить за 4-5 сеансов, перерастет в нечто большее, с изменениями в мышечном и связочном аппарате, изменениями в теле позвонков, проблемами с межпозвоночными дисками. И тогда уже будет нужно сеансов 12-15, а при запущенных состояниях может понадобится даже не один цикл коррекций.
Поэтому тем, кому важно, чтобы их тело позволяло наслаждаться жизнью как в молодости, так и на старости лет, нужно регулярно заниматься спортом — кому-то подойдет плавание, кому-то йога, кому-то кроссфит, кому-то бег, танцы, езда на велосипеде и т.п. Ищите ту физическую активность, которая будет доставлять вам удовольствие.
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