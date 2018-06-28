8 ранних симптомов рака яичников

Рак яичников – самый смертоносный из всех видов опухолей репродуктивных органов, так как он реже всего диагностируется на ранних стадиях. Абсолютное большинство диагностированных случаев относится к третьей или четвертой стадиям, когда лечение проводить намного сложнее.Как отмечают онкологи, ранние симптомы рака яичников сложно выявить из-за того, что в брюшной полости довольно много свободного пространства и опухоль до определенного момента может разрастаться почти незаметно Но, к счастью, есть определенные признаки, зная которые, можно вовремя обнаружить болезнь. Если вы отмечаете у себя эти признаки раз в месяц и чаще, обязательно обратитесь к врачу!КровотечениеВ первую очередь вас должны насторожить кровотечения, похожие на менструальные, которые появляются даже после климакса. Еще один опасный симптом – кровеносные выделения между месячными. Опухоли провоцируют повышенную выработку эстрогена, который в свою очередь и стимулирует кровотечение Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметили у себя что-то подобное.Вздутие животаОдин из самых распространенных симптомов рака яичников – внезапно увеличившийся живот. Опухоль, а также жидкость, ее окружающая, заставляют живот раздуваться. Если вдруг вы заметили, что ваш живот стал больше без особых на то причин, обязательно обратитесь к врачу и сделайте УЗИ органов малого таза.Отсутствие аппетитаТо же самое скопление жидкости, из-за которой раздувается живот, приводит к отсутствию или падению аппетита. Если вдруг вы заметили, что не можете одолеть привычную порцию еды, если запросто пропускаете несколько приемов пищи и не чувствуете голода – срочно обращайтесь к врачу. Это может быть очень серьезно.Боль в нижней части животаЖенщины, которые перенесли рак яичников, вспоминают, что чувствовали боли, сходные с теми, которые мучили их перед или во время менструации. Коварство этого симптома рака яичников именно в том, что он слишком похож на безопасное, хоть и неприятное проявление менструации – и многие женщины не обращают на него внимания Если вы заметили судороги и боли, которых раньше не было – обязательно обратитесь к врачу.Боль в спинеЖенщины с раком яичников могут испытывать боли в спине из-за жидкости, скопившейся в области таза, или опухоли, которые давит на ткани в нижней части спины. Внезапно появившиеся боли в области поясницы, особенно если они сопровождаются другими симптомами – важный сигнал, после которого надо обратиться к врачу.Затрудненное дыханиеЭтот симптом рака яичников развивается на более поздних стадиях, когда разросшаяся опухоль начинает давить на легкие и препятствовать вдохам и выдохам.ЗапорыТрудности с дефекацией, газы и постоянная изжога – еще один важный ранний симптом рака яичников. Дело в том, что опухоль, локализованная в нижней части брюшной полости, может оказывать давление на кишечник, препятствуя его нормальной работе. Если вы обнаружили у себя подобные симптомы – не откладывайте визит к врачу, это очень важно!Учащенные позывы к мочеиспусканиюОпухоль яичников оказывает давление не только на кишечник, но и на мочевой пузырь, заставляя женщин чувствовать позывы – и в то же время мешая нормальному процессу мочеиспускания.